Retiran radares en rutas nacionales que pasan por la provincia de Buenos Aires: Qué pasará en Pergamino

La Agencia Nacional de Seguridad Vial dio de baja durante la mañana de ayer la homologación y autorización de varios radares instalados en rutas nacionales que atraviesan la provincia de Buenos Aires. La medida alcanzó dispositivos tras detectarse irregularidades, falta de la documentación técnica y los equipos que ya no estaban operativos.

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Esta decisión fue oficializada mediante las disposiciones Nº 121, 122 y 123 publicadas en el Boletín Oficial y también incluyó dispositivos instalados en la localidad rionegrina de Dina Huapi. Según informó la Agencia de Seguridad Vial, las bajas de autorización se resolvieron luego de detectar distintas anomalías en los cinemómetros utilizados para controles de velocidad sobre rutas nacionales. Además, inspecciones realizadas por este organismo comprobaron que los dispositivos no estaban instalados en aquellos lugares habilitados para tal fin.

Otra de las resoluciones afectó al Municipio de Exaltación de la Cruz. Allí se dejó sin efecto la homologación de un radar móvil que funcionaba sobre la ruta nacional Nº 8, entre los kilómetros 70 y 88. De acuerdo al organismo nacional, las autoridades de la Comuna comunicaron formalmente que el equipo había sido dado de baja y ya no se encontraba operativo.

Las disposiciones también alcanzaron a cuatro radares móviles instalados sobre la ruta nacional Nº 40, en la localidad de Dina Huapi, provincia de Río Negro. En ese caso, la Agencia indicó que los dispositivos no registraban infracciones desde julio de 2022, situación que motivó la cancelación de las autorizaciones de uso.

Desde el organismo explicaron que las medidas forman parte de un proceso de revisión sobre los sistemas automáticos y semiautomáticos de control de velocidad habilitados en rutas nacionales.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial recordó además que es la autoridad encargada de autorizar y fiscalizar este tipo de radares en caminos bajo jurisdicción federal.

En Pergamino

En el Partido de Pergamino se encuentran instalados ocho radares fijos para el control de velocidad, distribuidos estratégicamente en distintos tramos de las rutas nacionales Nº 8 y Nº 188. La información fue dada a conocer en respuesta a las consultas realizadas por automovilistas de la región, quienes habían solicitado precisiones sobre la ubicación y funcionamiento de estos dispositivos.

Los radares están emplazados a lo largo de la autopista Pilar - Pergamino, sobre la ruta nacional Nº 8, y también sobre la ruta nacional Nº 188, ambas arterias de vital importancia para el tránsito local, regional y nacional. Estos equipos forman parte del sistema de control dispuesto por la Agencia de Seguridad Vial con el objetivo de reducir la velocidad excesiva, una de las principales causas de siniestros viales en el país.

Revisión en las rutas de la región

La consulta realizada a través del portal oficial de la Agencia permitió corroborar la existencia y habilitación de estos dispositivos, que cuentan con su correspondiente número de serie identificatorio —como los radares Nº 301 y 524, entre otros— y que están debidamente homologados según las normativas vigentes.

Es importante destacar que se trata exclusivamente de radares fijos, es decir, dispositivos que permanecen instalados de manera permanente en puntos específicos, seleccionados tras estudios técnicos que determinaron su necesidad en función de las características del tránsito y los antecedentes de siniestralidad vial en la zona.

La presencia de estos radares no solo busca garantizar el cumplimiento de los límites de velocidad establecidos, sino también promover una mayor conciencia vial entre los conductores y reforzar las políticas de prevención de accidentes en el corredor vial que atraviesa Pergamino.