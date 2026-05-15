Baradero: Investigan la desaparición de 800 vacunos y sospechan de un robo planificado en la zona de islas

El presidente de la Sociedad Rural de Baradero, Bruno Violi al hacer referencia a la desaparición de 800 vacas de la zona de isla. La investigación apunta a que fue un robo ejecutado de forma premeditada. Cabe señalar que, al encargado de los animales, no sé lo encontró una vez ocurrido el hecho.

La Justicia de Baradero investiga el robo de 800 vacunos en un establecimiento ganadero ubicado en la zona de islas del partido. El faltante fue detectado durante la última campaña de vacunación y generó alarma entre los productores rurales, quienes consideran que se trató de una maniobra delictiva cuidadosamente planificada y ejecutada de manera gradual.

Paritaria 2026: ATE Baradero se reunirá el miércoles con Hacienda tras una audiencia sin propuesta salarial

Baradero: Taller gratuito de inglés y apoyo escolar para adolescentes en la Casa de las Juventudes

El presidente de la Sociedad Rural de Baradero, Bruno Violi, explicó que la ausencia de los animales se advirtió al comparar los registros de vacunación con el recuento físico del rodeo.

“Hubo un faltante que se detectó por el tema vacunación; en la isla a veces es difícil recolectar la hacienda en una salida. Se hizo una recorrida para encontrar los animales y nunca aparecieron”, señaló en declaraciones radiales.

Según detalló, los números de la última campaña sanitaria indicaban con precisión que faltaban unas 800 cabezas de ganado. La magnitud del hecho sorprendió incluso a productores con años de experiencia en la actividad.

“Por magia eso no desaparece. Evidentemente hay un trabajo que se piensa que debe ser un trabajo de hormiga”, sostuvo Violi, al describir la hipótesis de un robo sistemático realizado en forma progresiva para evitar ser detectado de inmediato.

La hipótesis de un robo organizado durante varios meses

La principal teoría que manejan los investigadores es que los animales fueron sustraídos de manera escalonada a lo largo de al menos dos meses, período transcurrido entre el último recuento y la constatación definitiva del faltante.

El término “trabajo de hormiga” refleja la sospecha de una operatoria silenciosa y constante, mediante la cual se habrían retirado pequeños grupos de animales en diferentes momentos, aprovechando las dificultades de control que presenta la geografía isleña.

Las islas del delta ofrecen un entorno complejo para la vigilancia y el seguimiento del ganado. Los extensos campos inundables, la vegetación abundante y la circulación por vías fluviales dificultan tanto el control cotidiano como la posterior investigación policial.

“Cuando pasa mucho tiempo es muy difícil seguir un rastro y más todavía en el río”, advirtió el dirigente rural.

El encargado desapareció y la Justicia analiza su posible vínculo

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores es la ausencia del encargado del establecimiento, quien no fue localizado luego de detectarse la desaparición del rodeo.

“Se manejaba la información de que el encargado había renunciado o se había ido, pero no hay certeza. El encargado no está”, afirmó Violi.

Por el momento no existen confirmaciones oficiales sobre su situación ni sobre un eventual vínculo con el hecho, aunque su desaparición es uno de los elementos que la Fiscalía analiza con atención.

En paralelo, efectivos policiales solicitaron a la Sociedad Rural y a los productores involucrados toda la documentación vinculada con los registros sanitarios y de vacunación.

“La policía vino a buscar lo que son los registros de vacunación y se colaboró en lo que se requirió”, precisó el titular de la entidad.

La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas para determinar cómo pudo concretarse uno de los presuntos robos de ganado más importantes registrados en la región en los últimos años.