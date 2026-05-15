Zárate ofrece un fin de semana con colectividades, deportes, ferias y espectáculos gratuitos

La ciudad de Zárate vuelve a ofrecer actividades para disfrutar en distintos espacios de la ciudad, con propuestas culturales y recreativas.

Zárate se prepara para vivir un fin de semana repleto de actividades culturales, deportivas y recreativas con propuestas gratuitas en distintos puntos de la ciudad. Desde festivales gastronómicos y espectáculos en vivo hasta carreras, ferias y encuentros inclusivos, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una agenda variada pensada para toda la familia.

La Municipalidad de Zárate organizará una nueva edición de Cultura Celebra Colectividades, uno de los eventos más convocantes del calendario local. La propuesta se desarrollará el viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de mayo desde las 17 en el Parque Urbano, con entrada libre y gratuita.

Durante las tres jornadas, el público podrá recorrer stands gastronómicos con sabores típicos de distintos países y disfrutar de espectáculos de música y danzas folklóricas. El sábado se presentarán alumnos del Taller de Silvina Farías, el Ballet Clásico Municipal de Marina Pertuso, Beso de Cumbia, Franco Márques y otras agrupaciones artísticas.

El domingo será el turno de alumnos del taller de Silvana Gómez, el grupo El Guizo, Estudio OVNI, Amuleto, Ballet Achalay y un tributo especial a Ulises Bueno.

Eventos deportivos y recreativos para disfrutar en familia

El domingo 17 de mayo se realizará una nueva edición de los 10 K Zárate 2026. La largada será a las 9 desde Hipólito Yrigoyen y Costanera Luis Rocha, con recorridos de 3 y 10 kilómetros. La jornada contará además con foodtrucks y la participación de la Banda Municipal.

Otra de las propuestas destacadas será el intercambio de figuritas del Mundial de Fútbol 2026, que tendrá lugar en la Costanera Norte entre las 13 y las 19. El evento permitirá a chicos y grandes completar sus álbumes y compartir una tarde al aire libre.

El sábado 16, de 14 a 22, el espacio Negro de la Riestra albergará la Expo Retro Way Vol. 6, un encuentro dedicado a la cultura geek, el coleccionismo y la tecnología vintage. Habrá torneos de videojuegos clásicos, consolas retro, feria temática y stands de emprendedores.

Arte, inclusión y ferias de emprendedores en distintos puntos de Zárate

La agenda cultural también incluirá la 21° edición de la Matinée Inclusiva Fiesta Patria, que se realizará el domingo de 18:30 a 21:30 en APSARA, ubicado en avenida Mitre 110. El encuentro tendrá música, baile y una temática alusiva al 25 de Mayo, promoviendo la integración y la participación comunitaria.

Ese mismo día, a las 17, el Museo Histórico de Zárate será escenario de “Viaje del Tambor”, una propuesta artística que reunirá música y percusión africana con la participación de destacados músicos y bailarines.

Además, durante todo el fin de semana se desarrollarán ferias de emprendedores y productores locales. El viernes por la mañana tendrá lugar la Feria Agroecológica en Plaza de Villa Fox, mientras que la Feria Municipal del Paredón Rosa y las ferias de El Andamio funcionarán en la Costanera Norte y el Parque Urbano.

Con una programación diversa y gratuita, Zárate vuelve a consolidarse como uno de los principales centros culturales y recreativos de la región, ofreciendo alternativas para todas las edades y gustos durante este fin de semana.