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    • Zárate ofrece un fin de semana con colectividades, deportes, ferias y espectáculos gratuitos

    Del 15 al 17 de mayo, Zárate tendrá actividades para toda la familia con gastronomía, música, cultura, deportes y propuestas inclusivas.

    15 de mayo de 2026 - 18:04
    La ciudad de Zárate vuelve a ofrecer actividades para disfrutar en distintos espacios de la ciudad, con propuestas culturales y recreativas.

    La ciudad de Zárate vuelve a ofrecer actividades para disfrutar en distintos espacios de la ciudad, con propuestas culturales y recreativas.

    Enlace Crítico

    Zárate se prepara para vivir un fin de semana repleto de actividades culturales, deportivas y recreativas con propuestas gratuitas en distintos puntos de la ciudad. Desde festivales gastronómicos y espectáculos en vivo hasta carreras, ferias y encuentros inclusivos, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una agenda variada pensada para toda la familia.

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    La Municipalidad de Zárate organizará una nueva edición de Cultura Celebra Colectividades, uno de los eventos más convocantes del calendario local. La propuesta se desarrollará el viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de mayo desde las 17 en el Parque Urbano, con entrada libre y gratuita.

    Durante las tres jornadas, el público podrá recorrer stands gastronómicos con sabores típicos de distintos países y disfrutar de espectáculos de música y danzas folklóricas. El sábado se presentarán alumnos del Taller de Silvina Farías, el Ballet Clásico Municipal de Marina Pertuso, Beso de Cumbia, Franco Márques y otras agrupaciones artísticas.

    El domingo será el turno de alumnos del taller de Silvana Gómez, el grupo El Guizo, Estudio OVNI, Amuleto, Ballet Achalay y un tributo especial a Ulises Bueno.

    Eventos deportivos y recreativos para disfrutar en familia

    El domingo 17 de mayo se realizará una nueva edición de los 10 K Zárate 2026. La largada será a las 9 desde Hipólito Yrigoyen y Costanera Luis Rocha, con recorridos de 3 y 10 kilómetros. La jornada contará además con foodtrucks y la participación de la Banda Municipal.

    Otra de las propuestas destacadas será el intercambio de figuritas del Mundial de Fútbol 2026, que tendrá lugar en la Costanera Norte entre las 13 y las 19. El evento permitirá a chicos y grandes completar sus álbumes y compartir una tarde al aire libre.

    El sábado 16, de 14 a 22, el espacio Negro de la Riestra albergará la Expo Retro Way Vol. 6, un encuentro dedicado a la cultura geek, el coleccionismo y la tecnología vintage. Habrá torneos de videojuegos clásicos, consolas retro, feria temática y stands de emprendedores.

    Arte, inclusión y ferias de emprendedores en distintos puntos de Zárate

    La agenda cultural también incluirá la 21° edición de la Matinée Inclusiva Fiesta Patria, que se realizará el domingo de 18:30 a 21:30 en APSARA, ubicado en avenida Mitre 110. El encuentro tendrá música, baile y una temática alusiva al 25 de Mayo, promoviendo la integración y la participación comunitaria.

    Ese mismo día, a las 17, el Museo Histórico de Zárate será escenario de “Viaje del Tambor”, una propuesta artística que reunirá música y percusión africana con la participación de destacados músicos y bailarines.

    Además, durante todo el fin de semana se desarrollarán ferias de emprendedores y productores locales. El viernes por la mañana tendrá lugar la Feria Agroecológica en Plaza de Villa Fox, mientras que la Feria Municipal del Paredón Rosa y las ferias de El Andamio funcionarán en la Costanera Norte y el Parque Urbano.

    Con una programación diversa y gratuita, Zárate vuelve a consolidarse como uno de los principales centros culturales y recreativos de la región, ofreciendo alternativas para todas las edades y gustos durante este fin de semana.

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