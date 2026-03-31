Ramallo: Denuncian persecución gremial y acoso laboral en el Municipio

El conflicto entre el Sindicato de Trabajadores Municipales de Ramallo (STMR) y el gobierno local sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, luego de que su secretario general, Pablo Alcaraz, realizara una dura denuncia pública contra la gestión del intendente Mauro Poletti por presuntas situaciones de persecución gremial, acoso laboral y deterioro de las condiciones salariales.

El conflicto entre el Sindicato de Trabajadores Municipales de Ramallo y el gobierno local volvió a escalar tras una fuerte denuncia pública de su secretario general, Pablo Alcaraz, quien acusó a la gestión del intendente Mauro Poletti de ejercer persecución gremial, acoso laboral y sostener condiciones salariales que calificó como críticas.

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Alcaraz difundió un extenso mensaje en redes sociales en el que describió lo que definió como una “realidad insostenible y desesperante” para los trabajadores municipales. En ese marco, aseguró que existen prácticas sistemáticas de hostigamiento y persecución política y gremial dentro de distintas áreas del Municipio.

“Debo cumplir con mi rol, no mirar para otro lado y hacer público el hostigamiento y las acciones antidemocráticas”, expresó el dirigente, quien además sostuvo que estas situaciones se repiten sin distinción de jerarquías ni antigüedad entre los empleados.

Uno de los ejes centrales del reclamo sindical está vinculado al deterioro del poder adquisitivo. Según Alcaraz, gran parte de los trabajadores municipales perciben ingresos por debajo de los niveles de indigencia y pobreza, en un contexto económico cada vez más complejo.

Si bien reconoció que hubo aumentos salariales atados a la inflación, remarcó que resultan insuficientes frente al incremento del costo de vida y de las tasas municipales. “Siempre los trabajadores recibimos el mínimo”, cuestionó, en una crítica directa a la política salarial del Ejecutivo local.

Clima laboral crítico y temor a represalias

El dirigente también alertó sobre un clima de malestar generalizado entre los trabajadores, quienes —según indicó— evitan expresar disconformidad por temor a posibles represalias. En ese sentido, vinculó estas prácticas con un deterioro del ambiente laboral y del bienestar emocional de los empleados.

“Nunca vamos a construir un Ramallo mejor si se afectan las condiciones psicológicas y laborales de quienes trabajan”, sostuvo Alcaraz, quien ratificó que continuará visibilizando la situación.

El secretario general del gremio cerró su mensaje con una advertencia que anticipa la continuidad del conflicto: aseguró que seguirá luchando por salarios dignos y por el fin de lo que considera prácticas antidemocráticas dentro del Municipio.