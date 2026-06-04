Automovilismo: Guillermo Ortelli presentó el Rally de Salto y crece la expectativa para junio

La cuenta regresiva para una de las competencias deportivas más esperadas del año ya comenzó en la ciudad de Salto . Con la participación especial de Guillermo Ortelli, referente indiscutido del automovilismo argentino, el Municipio lanzó oficialmente la promoción del rally que se desarrollará entre el 12 y el 14 de junio y que promete convocar a miles de aficionados de toda la región.

A través de un video institucional difundido en las últimas horas, el Municipio presentó la próxima fecha del campeonato de rally que tendrá como escenario los caminos rurales y urbanos del distrito. La pieza audiovisual tiene como protagonista central a Guillermo Ortelli, uno de los pilotos más exitosos y reconocidos de la historia del automovilismo nacional.

La elección del multicampeón no pasó desapercibida. Su trayectoria, su identificación con la provincia de Buenos Aires y su fuerte vínculo con el deporte motor lo convierten en una figura ideal para representar un evento que busca posicionarse entre los más importantes del calendario regional.

Ortelli fue el encargado de realizar la invitación a los fanáticos, destacando la importancia de la competencia y el atractivo que representa para pilotos, equipos y espectadores.

Más de tres días de actividad y miles de visitantes esperados

Los días 12, 13 y 14 de junio, Salto será nuevamente sede de una competencia que moviliza a toda la comunidad. Durante esas jornadas, la ciudad recibirá a competidores, equipos técnicos, dirigentes, medios especializados y seguidores del rally provenientes de distintos puntos de la provincia y del país.

La llegada de visitantes genera además un importante movimiento económico para comercios, estaciones de servicio, restaurantes, hoteles y emprendimientos locales, que suelen beneficiarse con el flujo de público que acompaña este tipo de eventos deportivos.

Desde la organización informaron que las tripulaciones continúan confirmando su participación y que los trabajos de acondicionamiento de los recorridos avanzan de acuerdo con lo previsto para garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la competencia.

Los caminos saltenses se preparan para recibir el espectáculo motor

El rally se ha convertido en uno de los eventos deportivos más convocantes de la región debido a la cercanía que permite entre los fanáticos y los protagonistas. Los espectadores pueden disfrutar de la destreza de los pilotos en distintos sectores del recorrido y vivir de cerca toda la adrenalina de una disciplina que combina velocidad, estrategia y precisión.

Los trazados elegidos para esta edición ya se encuentran prácticamente definidos y preparados para recibir a las máquinas que protagonizarán la competencia. La expectativa crece día a día entre los amantes del automovilismo, que aguardan con entusiasmo el inicio de una nueva fecha del campeonato.

Con Guillermo Ortelli como embajador de la convocatoria y una importante respuesta de pilotos y equipos, Salto se prepara para vivir un fin de semana a pura velocidad, con tres jornadas que prometen emociones, espectáculo y una gran afluencia de público en cada uno de los sectores habilitados para seguir la carrera.