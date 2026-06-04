jueves 04 de junio de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Pergamino volvió a cruzar fronteras con el bádminton

    Santiago Churín y Victorio Goicoechea integraron la delegación argentina en un torneo en Foz de Iguazú. Mauro Churín formó parte del cuerpo técnico nacional.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    4 de junio de 2026 - 15:49
    Santiago Churín, Mauro Churín y Victorio Goicoechea formaron parte de la delegación argentina.

    Santiago Churín, Mauro Churín y Victorio Goicoechea formaron parte de la delegación argentina.

    ESCUELA MUNICIPAL DE BADMINTON

    La Escuela Municipal de Bádminton de Pergamino volvió a decir presente en una competencia internacional. Del 29 al 31 de mayo, los jugadores Santiago Churín y Victorio Goicoechea integraron la delegación argentina que participó en el 2° Torneo Mercosur Junior, disputado en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú.

    Lee además
    Martín de la Costa en acción en el segundo torneo del Circuito Nacional FATeMA.

    Martín de la Costa sigue elevando su nivel en el tenis de mesa adaptado
    Matías Varela y Tomás Rivier analizaron el presente de Racing en Fuera de Página. video

    "Queremos dar un golpe en casa para viajar más tranquilos a Colón"

    El certamen reunió a más de 130 deportistas de Argentina, Brasil y Paraguay en el tradicional gimnasio “Costa Cavalcante”, escenario de una competencia que tuvo actividad en las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 19, en las modalidades individual, dobles y dobles mixtos.

    Además de los dos jugadores locales, la presencia pergaminense se completó con Mauro Churín, quien integró el cuerpo técnico de la selección argentina. De esta manera, tres representantes de la ciudad formaron parte de la delegación nacional en uno de los torneos juveniles más importantes del calendario regional.

    La participación internacional significó un nuevo paso en el crecimiento del bádminton pergaminense, disciplina que en los últimos años ha experimentado un notable desarrollo a partir del trabajo de la Escuela Municipal.

    Competencia de alto nivel

    La delegación argentina estuvo integrada por 15 deportistas y 6 entrenadores, quienes tuvieron la posibilidad de medirse con algunos de los mejores jugadores juveniles de Sudamérica.

    Para Santiago Churín y Victorio Goicoechea, el torneo representó una valiosa oportunidad para sumar experiencia y competir frente a rivales de gran nivel. Ambos vienen acumulando participaciones en certámenes nacionales y ya cuentan con antecedentes internacionales, como su presencia en el Sudamericano Juvenil disputado en Chile durante 2024. “Este torneo fue importante para darle competencia y roce internacional a los chicos”, destacó Mauro Churín al realizar un balance de la experiencia en Brasil.

    El entrenador también resaltó la calidad de los participantes y la importancia de enfrentar a jugadores brasileños, teniendo en cuenta que Brasil es una de las principales potencias regionales de la disciplina.

    Badminton 2

    Resultados de los pergaminenses

    En el plano deportivo, los representantes locales tuvieron una actuación destacada y lograron avanzar hasta los octavos de final en sus respectivas categorías de dobles. Victorio Goicoechea, formando dupla con Tadeo Meraldi, de San Luis, alcanzó los octavos de final en dobles masculino Sub 17. Por su parte, Santiago Churín compitió junto al brasileño Luiz Fernando Da Silva Machado en dobles masculino Sub 19 y también llegó a la misma instancia. En ambos casos, el recorrido terminó frente a parejas locales, en una competencia que mostró un alto nivel y una gran paridad entre los participantes.

    A nivel general, la delegación argentina regresó con dos medallas de bronce, resultado que reflejó el crecimiento sostenido del bádminton juvenil nacional frente a países con mayor tradición en este deporte.

    Badminton 3

    Una disciplina en expansión

    La presencia de tres pergaminenses dentro de la delegación argentina no pasó inadvertida para Mauro Churín, quien valoró especialmente lo que representa para el desarrollo del bádminton local. “Que dentro de la delegación hayamos estado tres pergaminenses muestra el trabajo que venimos realizando en la Escuela y en el Club Social, con el apoyo de la Municipalidad”, expresó.

    Sus palabras encuentran respaldo en los resultados obtenidos por la Escuela Municipal durante los últimos años. Semanas atrás, por ejemplo, la delegación local tuvo una destacada actuación en el Torneo Regional de Florencio Varela, donde consiguió siete medallas de oro, 11 de plata y dos de bronce frente a más de 120 competidores.

    Entre los protagonistas de aquella actuación también estuvieron Santiago Churín y Victorio Goicoechea, quienes continúan consolidándose como las principales referencias juveniles del bádminton pergaminense.

    Temas
    Seguí leyendo

    Martín de la Costa sigue elevando su nivel en el tenis de mesa adaptado

    "Queremos dar un golpe en casa para viajar más tranquilos a Colón"

    Racing sostiene la ilusión de Pergamino en el Torneo 6 Ligas

    Santiago Arangio volvió a dejar a Pergamino entre los mejores en el Mundial de Flat Track

    Argentino de Alfonzo tuvo un fin de semana ideal en la Liga Nicoleña

    Vitto Benvenutto conquistó Chicago y sumó su séptimo título internacional

    Douglas Haig empató y sigue mirando a todos desde arriba

    Douglas apuesta a reencontrarse con el triunfo en el "Miguel Morales"

    Joaquín Debeljuh completó el Desafío Ruta 40 y sigue firme en el Latinoamericano

    Todo listo para el torneo de atletismo Ciudad de Pergamino

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Santiago Churín, Mauro Churín y Victorio Goicoechea formaron parte de la delegación argentina.

    Pergamino volvió a cruzar fronteras con el bádminton

    Por Fernando Bongiovanni
    El Centro de Karate-Do San Nicolás, escuela que dirige el Sensei Jesús Latapy y Carina Aressi, consiguieron muy buenos resultados con sus alumnos en San Lorenzo (Santa Fe).

    Karate: San Nicolás logró 20 medallas en un destacado torneo disputado en Santa Fe

    La instancia local del programa provincial Decisión Niñez se desarrolló en las instalaciones del Centro Integrador Comunitario, ubicado en la intersección de Hermano Indio y Casella.

    Decisión Niñez: jóvenes de San Pedro presentaron proyectos para mejorar sus barrios

    Paula Bustos reiteró su disposición para acompañar a los profesionales que atraviesan el conflicto y reclamó medidas urgentes. video

    Paula Bustos pide la intervención del Hospital San José de Pergamino y exige respuestas urgentes

    Las Leñas, un destino clásico de las vacaciones de invierno. 
    Tendencias

    Es oficial: calendario de las vacaciones de invierno 2026, cuándo caen en cada provincia