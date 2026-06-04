Pergamino volvió a cruzar fronteras con el bádminton

La Escuela Municipal de Bádminton de Pergamino volvió a decir presente en una competencia internacional. Del 29 al 31 de mayo, los jugadores Santiago Churín y Victorio Goicoechea integraron la delegación argentina que participó en el 2° Torneo Mercosur Junior , disputado en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú.

El certamen reunió a más de 130 deportistas de Argentina, Brasil y Paraguay en el tradicional gimnasio “Costa Cavalcante”, escenario de una competencia que tuvo actividad en las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 19 , en las modalidades individual, dobles y dobles mixtos.

Además de los dos jugadores locales, la presencia pergaminense se completó con Mauro Churín , quien integró el cuerpo técnico de la selección argentina. De esta manera, tres representantes de la ciudad formaron parte de la delegación nacional en uno de los torneos juveniles más importantes del calendario regional.

La participación internacional significó un nuevo paso en el crecimiento del bádminton pergaminense, disciplina que en los últimos años ha experimentado un notable desarrollo a partir del trabajo de la Escuela Municipal.

Competencia de alto nivel

La delegación argentina estuvo integrada por 15 deportistas y 6 entrenadores, quienes tuvieron la posibilidad de medirse con algunos de los mejores jugadores juveniles de Sudamérica.

Para Santiago Churín y Victorio Goicoechea, el torneo representó una valiosa oportunidad para sumar experiencia y competir frente a rivales de gran nivel. Ambos vienen acumulando participaciones en certámenes nacionales y ya cuentan con antecedentes internacionales, como su presencia en el Sudamericano Juvenil disputado en Chile durante 2024. “Este torneo fue importante para darle competencia y roce internacional a los chicos”, destacó Mauro Churín al realizar un balance de la experiencia en Brasil.

El entrenador también resaltó la calidad de los participantes y la importancia de enfrentar a jugadores brasileños, teniendo en cuenta que Brasil es una de las principales potencias regionales de la disciplina.

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Resultados de los pergaminenses

En el plano deportivo, los representantes locales tuvieron una actuación destacada y lograron avanzar hasta los octavos de final en sus respectivas categorías de dobles. Victorio Goicoechea, formando dupla con Tadeo Meraldi, de San Luis, alcanzó los octavos de final en dobles masculino Sub 17. Por su parte, Santiago Churín compitió junto al brasileño Luiz Fernando Da Silva Machado en dobles masculino Sub 19 y también llegó a la misma instancia. En ambos casos, el recorrido terminó frente a parejas locales, en una competencia que mostró un alto nivel y una gran paridad entre los participantes.

A nivel general, la delegación argentina regresó con dos medallas de bronce, resultado que reflejó el crecimiento sostenido del bádminton juvenil nacional frente a países con mayor tradición en este deporte.

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Una disciplina en expansión

La presencia de tres pergaminenses dentro de la delegación argentina no pasó inadvertida para Mauro Churín, quien valoró especialmente lo que representa para el desarrollo del bádminton local. “Que dentro de la delegación hayamos estado tres pergaminenses muestra el trabajo que venimos realizando en la Escuela y en el Club Social, con el apoyo de la Municipalidad”, expresó.

Sus palabras encuentran respaldo en los resultados obtenidos por la Escuela Municipal durante los últimos años. Semanas atrás, por ejemplo, la delegación local tuvo una destacada actuación en el Torneo Regional de Florencio Varela, donde consiguió siete medallas de oro, 11 de plata y dos de bronce frente a más de 120 competidores.

Entre los protagonistas de aquella actuación también estuvieron Santiago Churín y Victorio Goicoechea, quienes continúan consolidándose como las principales referencias juveniles del bádminton pergaminense.