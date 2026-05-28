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    • Ramallo: El Paraíso avanza con la recuperación de su histórica estación ferroviaria de 1886

    La comunidad de Ramallo impulsa la restauración del emblemático edificio ferroviario para convertirlo en un espacio cultural y museo histórico.

    28 de mayo de 2026 - 09:50
    Vecinos y ferroviarios de El Paraíso impulsan un proyecto para recuperar y poner en valor la histórica estación de trenes de la localidad, inaugurada en 1886 y considerada la primera del Partido de Ramallo.

    Vecinos y ferroviarios de El Paraíso impulsan un proyecto para recuperar y poner en valor la histórica estación de trenes de la localidad, inaugurada en 1886 y considerada la primera del Partido de Ramallo.

    El Norte

    La localidad de El Paraíso de Ramallo comenzó a recuperar uno de sus símbolos más representativos: la histórica estación ferroviaria inaugurada en 1886. El proyecto, impulsado por vecinos, ferroviarios y la delegación local, busca preservar el patrimonio arquitectónico del edificio y transformarlo en un espacio cultural abierto a toda la comunidad.

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    La iniciativa contempla tareas de restauración del edificio original

    Las primeras tareas de recuperación ya comenzaron con jornadas de limpieza, pintura y restauración de distintos sectores del predio ferroviario. Uno de los referentes de la iniciativa es Hugo Alfonso, trabajador ferroviario y apasionado por la historia del tren, quien remarcó la importancia de conservar intacta la esencia original del edificio.

    “Es un patrimonio histórico tanto para la Nación como para el pueblo. Había que trabajar sin modificar nada de la estructura original, manteniendo la fachada, los colores históricos, los pisos y toda la identidad ferroviaria”, expresó.

    El proyecto surgió luego de conversaciones mantenidas con la delegación local y avanzó con gestiones ante Ferrocarriles Argentinos para obtener los permisos y el acompañamiento técnico necesario.

    Inauguración de la estación en el Partido de Ramallo

    La estación de El Paraíso posee un fuerte valor histórico para toda la región, ya que fue la primera estación inaugurada en el Partido de Ramallo el 1 de febrero de 1886, incluso antes que las estaciones de Villa Ramallo y Sánchez.

    El edificio conserva gran parte de su estructura original, incluyendo sectores de pinotea, columnas, portalámparas ingleses y elementos ferroviarios que lograron mantenerse en buen estado pese al paso de casi 140 años.

    Los impulsores del proyecto también trabajan en la recuperación del andén y otros espacios emblemáticos que forman parte de la identidad ferroviaria de la localidad.

    Creación de un pequeño museo ferroviario

    Uno de los principales objetivos de la iniciativa es convertir la estación en un espacio cultural para toda la comunidad. Según explicó Alfonso, antiguamente el lugar albergaba una biblioteca y la intención es recuperar ese perfil social y cultural.

    Además, se proyecta la creación de un pequeño museo ferroviario dentro del antiguo cabín de señales ubicado junto a la estación. Allí se exhibirán piezas históricas recuperadas del predio y materiales donados por vecinos y ex trabajadores ferroviarios.

    “La idea es hacer un mini museo con toda la historia ferroviaria de El Paraíso. Tenemos piezas históricas muy importantes: aisladores ingleses, cruces de San Andrés, numeraciones ferroviarias y elementos originales que todavía permanecen en el predio”, detalló.

    La convocatoria continúa abierta para todos los vecinos que quieran colaborar en las tareas de restauración que se realizan cada sábado. Incluso, los organizadores adelantaron que buscarán reinstalar una imagen de la Virgen de Luján, patrona de los viajeros, que antiguamente formaba parte de la estación ferroviaria.

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