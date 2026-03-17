Ramallo comenzó a entregar becas para estudiantes de medicina tras meses de reclamos

Luego de varios meses de demoras y reclamos por parte de familias y sectores políticos, finalmente comenzó la entrega de becas estratégicas destinadas a estudiantes de la carrera de medicina del Partido de Ramallo.

Luego de varios meses de demoras y reclamos por parte de familias y sectores políticos, el municipio de Ramallo comenzó finalmente la entrega de becas estratégicas para estudiantes de medicina . En esta primera etapa se otorgaron 11 beneficios, mientras que el programa completo prevé un total de 18 ayudas económicas.

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La implementación del programa había generado malestar en la comunidad durante los últimos meses. Las becas estaban previstas originalmente para mediados de 2025, pero la liquidación de los pagos fue postergándose, lo que motivó reclamos de familias y cuestionamientos desde distintos sectores políticos.

El tema incluso llegó al Concejo Deliberante de Ramallo, donde bloques de la oposición insistieron en la necesidad de regularizar la situación y cumplir con los compromisos asumidos. Desde esos espacios se planteó la importancia de garantizar previsibilidad para los estudiantes que dependen de esta ayuda para sostener sus estudios.

La entrega de los primeros beneficios se concretó en un encuentro con los estudiantes seleccionados, con la participación de autoridades educativas locales. Según se informó, los beneficiarios atravesaron un proceso de evaluación que contempló aspectos como la asistencia a clases y el rendimiento académico.

De acuerdo con el cronograma oficial, los siete estudiantes restantes accederán a la beca en próximas etapas, una vez que presenten la documentación requerida y cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria.

Apoyo a la educación superior y formación en salud

El programa de becas estratégicas busca acompañar la formación de jóvenes en carreras consideradas prioritarias para el desarrollo del distrito, especialmente en el área de la salud. En ese marco, se destacó el crecimiento de la oferta académica en el Centro Universitario José Orlando Gaeto, donde actualmente se dictan alrededor de 60 carreras.

Durante la actividad también se reconoció el esfuerzo de los estudiantes y se mencionó el reciente egreso de Margarita Marcilli, quien finalizó la carrera de Medicina y fue señalada como ejemplo del compromiso académico.