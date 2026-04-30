jueves 30 de abril de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Nicolás: el Hospital San Felipe realizará una jornada para promover la vacunación este sábado

    En el marco de la Semana de las Américas, el hospital de San Nicolás organizará actividades abiertas con vacunación, charlas y propuestas recreativas.

    30 de abril de 2026 - 18:00
    Este sábado 2 de mayo, en el vacunatorio del hospital se celebrará la Semana de las Américas, una fecha para concientizar sobre la aplicación de vacunas y la importancia que implica tener el calendario de vacunación al día.&nbsp;

    Este sábado 2 de mayo, en el vacunatorio del hospital se celebrará la Semana de las Américas, una fecha para concientizar sobre la aplicación de vacunas y la importancia que implica tener el calendario de vacunación al día. 

    copba-cs.org.ar

    En la ciudad de San Nicolás, este sábado 2 de mayo, el Hospital San Felipe llevará adelante una jornada especial de concientización sobre la importancia de la vacunación, en el marco de la Semana de las Américas. La propuesta incluirá actividades abiertas a la comunidad, con el objetivo de promover el acceso y reforzar la prevención en salud.

    Lee además
    La empresa metalúrgica Leval enfrenta un escenario cada vez más delicado, con disminución de actividad, reducción de personal y un futuro inmediato lleno de incertidumbre. Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) advirtieron que, si no se revierte la falta de trabajo en el corto plazo, la planta podría dejar de funcionar antes de que termine mayo.

    San Nicolás: fuerte incertidumbre por la continuidad de la empresa Leval
    Bajo la consigna “El reto lo hacemos nosotros”, centros de estudiantes de cuatro secundarias de San Nicolás se reunirán `para transformar la cultura del espectador`. Buscan reemplazar los videos de peleas por “reglas de oro” basadas en el respeto y la empatía.

    Estudiantes de San Nicolás lanzan un "challenge" contra la violencia digital en redes sociales

    Semana de las Américas: una oportunidad para reforzar la prevención

    La iniciativa forma parte de una campaña continental que busca destacar el rol fundamental de las vacunas en la prevención de enfermedades. En este contexto, el vacunatorio del Hospital San Felipe abrirá sus puertas en un horario extendido, de 9:00 a 16:00, para facilitar el acceso de la población.

    Desde la institución remarcaron que esta fecha es clave para generar conciencia y recordar que la vacunación no solo protege a quien la recibe, sino también a toda la comunidad, reduciendo la circulación de enfermedades prevenibles.

    Vacunación, charlas y actividades para toda la familia

    Durante la jornada se desarrollarán distintas propuestas destinadas a públicos de todas las edades. Además de la aplicación de vacunas correspondientes al calendario oficial, habrá actividades recreativas y espacios informativos donde profesionales de la salud brindarán asesoramiento.

    El objetivo es generar un ambiente accesible y cercano, donde vecinos y vecinas puedan informarse, evacuar dudas y completar sus esquemas de vacunación en un mismo espacio.

    El llamado a revisar el carnet y completar esquemas

    Desde el Hospital San Felipe insistieron en la importancia de acercarse con el carnet de vacunación para verificar si existen dosis pendientes. “Consultá tu carnet de vacunas y acercate”, señalaron desde la organización.

    Asimismo, remarcaron el valor de cada dosis aplicada dentro de una estrategia sanitaria más amplia: “Cada vacuna cuenta, cada persona importa”, destacaron, reforzando el compromiso con la salud pública y la prevención.

    La jornada se presenta como una oportunidad concreta para que la comunidad acceda de manera gratuita a servicios de salud esenciales, en un contexto donde sostener los esquemas de vacunación resulta clave para evitar la reaparición de enfermedades.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Nicolás: fuerte incertidumbre por la continuidad de la empresa Leval

    Estudiantes de San Nicolás lanzan un "challenge" contra la violencia digital en redes sociales

    San Nicolás: Ave Fénix Música celebra 10 años con Escalandrum y un evento solidario

    San Nicolás: Falleció Elba Eres, histórica docente y referente del folklore y la artesanía

    Estudiantes de San Nicolás debaten sobre violencia escolar y redes sociales en jornada colectiva

    Justicia federal de San Nicolás: avanza contra tesorera del Nación por presunto desvío millonario

    Citan a indagatoria a empresaria de San Nicolás por presunta corrupción en la ANDIS

    San Nicolás: alta demanda de la vacunación antigripal y faltantes de dosis en centros de salud locales

    San Nicolás: Declaran de interés municipal las Jornadas Provinciales de Trabajo Social

    San Nicolás: Concejales de Fuerza Patria repudian recortes al Plan Remediar y alertan por su impacto sanitario

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La empresa metalúrgica Leval enfrenta un escenario cada vez más delicado, con disminución de actividad, reducción de personal y un futuro inmediato lleno de incertidumbre. Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) advirtieron que, si no se revierte la falta de trabajo en el corto plazo, la planta podría dejar de funcionar antes de que termine mayo.

    San Nicolás: fuerte incertidumbre por la continuidad de la empresa Leval

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Grave choque en la ruta 32 en Pergamino: el joven motociclista Jonatan Sarmiento resultó herido y piden cadena de oración por su recuperación.

    Piden cadena de oraciones por el joven motociclista gravemente lesionado al chocar contra un utilitario
    Charla en Pergamino sobre Cámara Gesell y testimonio infantil: la especialista Vanesa Maero Suparo disertará en la Biblioteca Menéndez.

    Charla en Pergamino sobre Cámara Gesell y testimonio infantil con una especialista forense el 7 de mayo

    Con las bajas temperaturas, en San Pedro crece una campaña solidaria para asistir a perros en situación de calle y se reclaman medidas contra el abandono y el maltrato animal.

    Piden conciencia ante la ola de frío en San Pedro: fuerte reclamo por animales callejeros

    El choque por alcance involucró a una pick up Toyota Hilux y una camioneta Chevrolet.

    Choque en la autopista: hospitalizan al conductor de una chata, tras ser embestido por una pick up

    Este sábado 2 de mayo, en el vacunatorio del hospital se celebrará la Semana de las Américas, una fecha para concientizar sobre la aplicación de vacunas y la importancia que implica tener el calendario de vacunación al día. 

    San Nicolás: el Hospital San Felipe realizará una jornada para promover la vacunación este sábado