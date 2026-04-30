San Nicolás: el Hospital San Felipe realizará una jornada para promover la vacunación este sábado

Este sábado 2 de mayo, en el vacunatorio del hospital se celebrará la Semana de las Américas, una fecha para concientizar sobre la aplicación de vacunas y la importancia que implica tener el calendario de vacunación al día.

En la ciudad de San Nicolás , este sábado 2 de mayo, el Hospital San Felipe llevará adelante una jornada especial de concientización sobre la importancia de la vacunación, en el marco de la Semana de las Américas. La propuesta incluirá actividades abiertas a la comunidad, con el objetivo de promover el acceso y reforzar la prevención en salud.

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La iniciativa forma parte de una campaña continental que busca destacar el rol fundamental de las vacunas en la prevención de enfermedades. En este contexto, el vacunatorio del Hospital San Felipe abrirá sus puertas en un horario extendido, de 9:00 a 16:00, para facilitar el acceso de la población.

Desde la institución remarcaron que esta fecha es clave para generar conciencia y recordar que la vacunación no solo protege a quien la recibe, sino también a toda la comunidad, reduciendo la circulación de enfermedades prevenibles.

Durante la jornada se desarrollarán distintas propuestas destinadas a públicos de todas las edades. Además de la aplicación de vacunas correspondientes al calendario oficial, habrá actividades recreativas y espacios informativos donde profesionales de la salud brindarán asesoramiento.

El objetivo es generar un ambiente accesible y cercano, donde vecinos y vecinas puedan informarse, evacuar dudas y completar sus esquemas de vacunación en un mismo espacio.

El llamado a revisar el carnet y completar esquemas

Desde el Hospital San Felipe insistieron en la importancia de acercarse con el carnet de vacunación para verificar si existen dosis pendientes. “Consultá tu carnet de vacunas y acercate”, señalaron desde la organización.

Asimismo, remarcaron el valor de cada dosis aplicada dentro de una estrategia sanitaria más amplia: “Cada vacuna cuenta, cada persona importa”, destacaron, reforzando el compromiso con la salud pública y la prevención.

La jornada se presenta como una oportunidad concreta para que la comunidad acceda de manera gratuita a servicios de salud esenciales, en un contexto donde sostener los esquemas de vacunación resulta clave para evitar la reaparición de enfermedades.