Choque en la autopista: hospitalizan al conductor de una chata, tras ser embestido por una pick up

El choque por alcance involucró a una pick up Toyota Hilux y una camioneta Chevrolet. LA OPINION El choque por alcance involucró a una pick up Toyota Hilux y una camioneta Chevrolet. LA OPINION

Un siniestro vial ocurrido este jueves por la mañana en la autopista de la Ruta 8, a la altura de Urquiza, dejó como saldo a un conductor hospitalizado tras ser embestido por una pick up, en un choque por alcance que movilizó a servicios de emergencia y personal policial en Pergamino.

Choque por alcance en la autopista El incidente se registró minutos después de las 10:30 en el kilómetro 204 de la autopista de la Ruta Nacional 8, en cercanías de la localidad de Urquiza, partido de Pergamino. De acuerdo a la información oficial, se trató de una colisión por alcance entre dos vehículos que circulaban en el mismo carril.

Conductor hospitalizado Al mando de una camioneta Chevrolet se desplazaba un hombre de 62 años, quien resultó con lesiones como consecuencia del impacto. Tras ser asistido en el lugar por personal del servicio de emergencias, fue trasladado en ambulancia para su atención médica. Fuentes indicaron que las heridas no revestían gravedad y que evolucionaba favorablemente.

Ocupantes ilesos en pick up En tanto, la pick up Toyota Hilux involucrada era ocupada por cinco personas: una mujer de 40 años y cuatro niños de corta edad. Todos ellos resultaron ilesos y no requirieron asistencia médica, pese a la violencia del impacto.

Dinámica del siniestro vial Según se pudo reconstruir, la Toyota Hilux impactó desde atrás a la camioneta Chevrolet que circulaba a menor velocidad en el mismo carril. Las causas del choque son materia de investigación, aunque no se descarta una distracción o una reducción brusca de la velocidad como factores determinantes. Intervención de emergencias En el lugar trabajaron dos dotaciones de brigadistas, una ambulancia del SAME que se encargó de asistir y trasladar al conductor herido, y efectivos de la Policía de Seguridad Vial, quienes realizaron tareas de ordenamiento del tránsito y peritajes para determinar responsabilidades.

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