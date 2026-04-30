Charla en Pergamino sobre Cámara Gesell y testimonio infantil con una especialista forense el 7 de mayo

Charla en Pergamino sobre Cámara Gesell y testimonio infantil: la especialista Vanesa Maero Suparo disertará en la Biblioteca Menéndez.

El jueves 7 de mayo a las 17:00 se realizará en Pergamino una charla gratuita sobre la escucha de niños, niñas y adolescentes, la psicología del testimonio y la Cámara Gesell , a cargo de la especialista Vanesa Maero Suparo , en una actividad destinada a profesionales vinculados a esta temática.

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La actividad tendrá lugar en el auditorio de la Biblioteca Menéndez y es organizada por el Área de Capacitación de la Defensoría Departamental, con el patrocinio de los Colegios de Abogados y de Magistrados de Pergamino. Se trata de una propuesta orientada a fortalecer la formación en una temática de alta sensibilidad social y judicial.

La exposición estará a cargo de la psicóloga Vanesa Maero Suparo, egresada de la Universidad de Buenos Aires, quien actualmente se desempeña como jefa del Departamento de Psicología del Cuerpo de Peritos y Consultores Técnicos e investigadores de la Defensoría General de la Nación.

Además, la profesional es co-coordinadora del Equipo de Evaluación Funcional y Cognitiva TEA del Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. Braulio A. Moyano”, donde también integra el área de Docencia e Investigación. Asimismo, dirige el curso “Psicología forense con perspectiva de género” en la Academia de Ciencias Forenses de la República Argentina.

Actividad gratuita con inscripción

La charla es de carácter libre y gratuito, aunque requiere inscripción previa. Los interesados deben enviar un correo electrónico a [email protected]

para reservar su lugar. La convocatoria está dirigida a profesionales que trabajen con niñez, adolescencia, justicia y salud mental.

Encuentro profesional y networking

Desde la organización adelantaron que, una vez finalizada la disertación, se realizará el segundo “after” del año, un espacio pensado para el intercambio profesional y el networking entre los asistentes. Próximamente se brindarán detalles sobre esta actividad complementaria.