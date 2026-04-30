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    • Piden cadena de oraciones por el joven motociclista gravemente lesionado al chocar contra un utilitario

    El joven motociclista Jonatan Sarmiento permanece grave tras un choque en la ruta 32 en Pergamino. Piden cadena de oraciones por su recuperación.

    30 de abril de 2026 - 18:43
    Grave choque en la ruta 32 en Pergamino: el joven motociclista Jonatan Sarmiento resultó herido y piden cadena de oración por su recuperación.

    Grave choque en la ruta 32 en Pergamino: el joven motociclista Jonatan Sarmiento resultó herido y piden cadena de oración por su recuperación.

    LA OPINION
    siniestro vial ruta provincial 32 pergamino

    Un grave siniestro vial ocurrido en la Ruta 32 en Pergamino dejó a un joven motociclista en estado delicado, lo que generó una fuerte movilización en la comunidad, donde familiares y amigos iniciaron una cadena de oración por su recuperación mientras permanece internado con asistencia médica intensiva.

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    Grave choque en la ruta 32

    El siniestro vial se registró este miércoles alrededor de las 18:15 en la intersección de la Ruta Provincial 32 y El Caldén, en el partido de Pergamino. En ese punto colisionaron una motocicleta de alta cilindrada y un vehículo utilitario, en circunstancias que aún son materia de investigación.

    Motociclista herido grave

    Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la moto —un joven pergaminense— sufrió heridas de gravedad y fue asistido de urgencia por los servicios médicos. Su estado de salud generó preocupación entre allegados, quienes rápidamente comenzaron a difundir mensajes solicitando una cadena de oración.

    Piden que la comunidad participe de las oraciones

    Familiares y amigos del motociclista impulsaron en redes sociales y grupos de mensajería una convocatoria solidaria para acompañar su recuperación. La iniciativa se multiplicó en pocas horas, reflejando la conmoción que provocó el hecho en la comunidad local.

    Otro conductor lesionado

    En el mismo siniestro también resultó herido el conductor del utilitario, quien fue asistido en el lugar por los equipos de emergencia. Ambos involucrados fueron trasladados al Hospital San José de Pergamino para recibir atención médica especializada.

    Investigación del siniestro vial

    En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de emergencias, quienes realizaron tareas de asistencia, prevención y peritaje. Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades competentes, que buscan establecer la mecánica del choque y determinar eventuales responsabilidades.

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