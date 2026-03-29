Ramallo: China rechazó 22 toneladas de carne argentina por un antibiótico prohibido

China rechazó un embarque de 22 toneladas de carne argentina tras detectar la presencia de cloranfenicol, un antibiótico prohibido en la producción ganadera. La decisión impacta sobre la empresa ArreBeef y encendió alertas en el sector agroexportador.

China rechazó un cargamento de 22 toneladas de carne argentina tras detectar cloranfenicol, un antibiótico prohibido en la producción ganadera. El caso involucra a la empresa ArreBeef de Ramallo y generó una rápida reacción de autoridades sanitarias y diplomáticas para investigar el origen del compuesto y evitar mayores consecuencias comerciales.

El hallazgo fue comunicado por la Administración General de Aduanas de China luego de analizar un envío proveniente de la planta que ArreBeef posee en Pérez Millán, partido de Ramallo, provincia de Buenos Aires.

Tras la notificación, la agregaduría agrícola argentina en Beijing dio aviso a las autoridades locales y se convocó a una reunión entre el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), especialistas técnicos y representantes de la empresa.

Como medida preventiva, China suspendió nuevos envíos desde esa planta a partir del 19 de marzo, lo que encendió alertas en el sector exportador.

Investigación por cloranfenicol: hipótesis y trazabilidad del lote

El cloranfenicol está prohibido en la ganadería argentina desde 1995 debido a sus riesgos para la salud humana, aunque se permite su uso en medicina humana y veterinaria bajo prescripción.

Ante esta situación, el Gobierno activó un protocolo conjunto entre Senasa, Cancillería y la Secretaría de Agricultura para determinar el origen del antibiótico.

Entre las primeras hipótesis técnicas se evalúa la posibilidad de un falso positivo o la presencia de sustancias similares. En paralelo, se inició un proceso de trazabilidad que permitirá rastrear el lote hasta el establecimiento de origen.

Impacto en exportaciones y contexto de controles sanitarios

El episodio se produce en un contexto de cambios en el esquema de control sanitario, con medidas de desregulación impulsadas por el Gobierno nacional para simplificar procesos en el Senasa.

Sin embargo, especialistas advierten que una menor intervención podría afectar la fiscalización y trazabilidad, aspectos clave para mercados exigentes como el chino.

Pese al impacto inicial, desde el sector estiman que la situación sería acotada para ArreBeef, que cuenta con otra planta en Quilmes para sostener exportaciones. La empresa produce cerca de 80 mil toneladas anuales y emplea a más de 900 trabajadores en la planta afectada.