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    • Mientras avanzan las obras en Yrigoyen, terminarán los 200 metros pendientes en Ugarte

    Importantes obras se vienen concretando en Pergamino para mejorar la circulación de vehículos, la seguridad vial y los accesos en general.

    1 de mayo de 2026 - 14:31
    Obras significativas para Pergamino están en ejecución.

    Las obras de recomposición de la carpeta asfáltica en uno de los principales corredores de Pergamino continúan avanzando a buen ritmo y comienzan a mostrar resultados concretos, en el marco de una intervención integral que se ejecuta luego de la construcción del aliviador pluvial. Se trata de trabajos largamente esperados por los vecinos en avenida Hipólito Yrigoyen, que apuntan a mejorar la transitabilidad, optimizar la seguridad vial y recuperar un sector clave de la trama urbana.

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    Esta intervención, abarca el tramo comprendido entre el Cruce de rutas y la avenida Rocha, donde ya se registran importantes avances en aquellas tareas de fresado y repavimentación. Según se informó, se avanzará además sobre los últimos 200 metros pendientes en avenida Marcelino Ugarte, completando de esta manera la totalidad del sector intervenido y dando respuesta a un reclamo sostenido de la comunidad.

    Una obra significativa

    Durante una recorrida por la obra, las autoridades municipales destacaron la importancia de estos trabajos y el compromiso asumido con los vecinos. “Esta obra era una preocupación de los vecinos, les prometimos que se iba a hacer y en poco tiempo la tendremos concluida. Sabemos que genera molestias momentáneas, pero el resultado va a ser muy positivo para todos. Agradecemos la paciencia”, expresaron.

    Por su parte, desde la Secretaría de Desarrollo Urbano, a cargo Esteban Giugliani, se brindaron precisiones técnicas sobre la intervención y explicaron que los trabajos se desarrollan en diferentes frentes. “Una vez terminado el reasfaltado, se iniciará la señalización horizontal para dejar en óptimas condiciones todo el tramo que va desde Venini hasta Rocha, garantizando una circulación más ordenada y segura”, señalaron ante la consulta del Diario.

    Detalles técnicos

    En lo que respecta a esta avenida Yrigoyen, las tareas contemplan el fresado de aproximadamente 17.600 metros cuadrados de pavimento existente, con una profundidad de seis centímetros, lo que permite retirar las capas deterioradas y preparar la base para la nueva carpeta asfáltica. Esta etapa es clave para asegurar la durabilidad de la obra y evitar futuras deformaciones en la calzada.

    En tanto, sobre Marcelino Ugarte, los trabajos se concentrarán en el tramo comprendido entre la Ruta Nacional Nº 188 y Custodio Duarte, donde se intervendrá la zona que quedó sin desarrollar por demorar en las obras pluviales; allí también se realizará el fresado del pavimento existente y la posterior colocación de una carpeta asfáltica en caliente de seis centímetros de espesor, garantizando así una terminación uniforme y resistente al tránsito.

    Mejoras concretas en Pergamino

    Desde el Municipio remarcaron que este tipo de intervenciones forman parte de una planificación más amplia que busca sostener y mejorar la infraestructura vial de la ciudad, acompañando el crecimiento urbano y dando respuesta a las demandas de los vecinos. Con la finalización de estos trabajos, no solo se optimizará la circulación en un corredor estratégico, sino que también se completarán los 200 metros que habían quedado pendientes sobre Ugarte, cerrando así una obra integral que mejorará de manera significativa la calidad de vida en la zona.

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