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    • En Pergamino, el gas aumentó y anticipa un mayor impacto en las facturas de invierno

    Litoral Gas confirmó un aumento en las tarifas a partir de este viernes e impactará en los hogares de Pergamino.

    1 de mayo de 2026 - 14:25
    Rige el aumento en las tarifas de gas en Pergamino

    En Pergamino, las facturas de gas volverán a registrar un incremento a partir de ayer para los usuarios abastecidos por Litoral Gas, en el marco de una nueva actualización tarifaria autorizada por el Ente Nacional Regulador del Gas. La suba, que se ubica en torno al 3 por ciento promedio, llega en la antesala de los meses de mayor consumo debido a las bajas temperaturas, un factor que incide de manera directa en el gasto de los hogares y actividades económicas de la ciudad.

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    Esta medida fue oficializada a través de la Resolución Nº 460/2026 y forma parte del esquema de ajustes mensuales que viene implementando el Gobierno nacional sobre los servicios energéticos. En Pergamino, este impacto no se limitará únicamente a los usuarios residenciales, sino que también alcanzará a comercios, industrias, estaciones de GNC y a las entidades de bien público, sectores que dependen del gas natural para su funcionamiento cotidiano.

    En los hogares de Pergamino

    En el caso de los hogares pergaminenses, el efecto final en las facturas dependerá tanto de la categoría de consumo como de la situación particular de cada usuario dentro del esquema de segmentación de subsidios. Si bien los valores de referencia surgen de cuadros tarifarios regionales, sirven para dimensionar la magnitud del ajuste. Por ejemplo, para un usuario residencial sin subsidios en la categoría R1, la más baja, el cargo fijo mensual se incrementa, al igual que el valor por metro cúbico consumido.

    En lo que hace a las categorías de mayor consumo, como R3, el impacto nominal es más significativo, algo que también se verá reflejado en Pergamino en aquellos hogares con mayor demanda energética.

    Uno de los aspectos centrales de esta actualización es la aplicación del Precio Anual Uniforme (PAU), un mecanismo definido por el Gobierno nacional que busca distribuir el costo del gas a lo largo de todo el año. En la práctica, esto permite evitar subas bruscas durante el invierno, cuando el consumo se dispara. Para los usuarios de Litoral Gas, como ocurre en Pergamino, este valor se fija como referencia tanto para la facturación como para la aplicación de subsidios, lo que introduce un esquema más previsible, aunque no exento de incrementos.

    La resolución también incorpora otros componentes técnicos dentro de la factura, entre ellos una nueva cuota asociada a la Revisión Quinquenal Tarifaria, así como también mecanismos de compensación destinados a cubrir diferencias entre el costo real del gas y los valores previamente estimados en las boletas. Estos elementos, si bien menos visibles para el usuario, inciden en el monto final a pagar.

    Un aumento importante en las tarifas de gas

    En Pergamino, el aumento llega en un momento especialmente sensible. El inicio de mayo marca el comienzo de la temporada de mayor demanda residencial, cuando el uso de calefacción comienza a intensificarse y el consumo mensual crece de manera sostenida. En este contexto, aunque el ajuste autorizado sea moderado en términos porcentuales, el impacto real se sentirá con mayor fuerza en las facturas debido al incremento en el volumen consumido durante los meses más fríos.

    De esta manera, los usuarios de Pergamino deberán afrontar un nuevo ajuste en el servicio de gas en un escenario donde el consumo estacional y la actualización de tarifas se combinan, configurando un panorama que requerirá una administración más cuidadosa del uso energético en los hogares y en las actividades productivas de la ciudad.

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