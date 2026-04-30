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    • San Nicolás: fuerte incertidumbre por la continuidad de la empresa Leval

    En San Nicolás la firma atraviesa retiros voluntarios y la UOM advierte que, sin nuevos contratos, podría cerrar en pocas semanas.

    30 de abril de 2026 - 13:40
    La empresa metalúrgica Leval enfrenta un escenario cada vez más delicado, con disminución de actividad, reducción de personal y un futuro inmediato lleno de incertidumbre. Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) advirtieron que, si no se revierte la falta de trabajo en el corto plazo, la planta podría dejar de funcionar antes de que termine mayo.

    La empresa metalúrgica Leval enfrenta un escenario cada vez más delicado, con disminución de actividad, reducción de personal y un futuro inmediato lleno de incertidumbre. Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) advirtieron que, si no se revierte la falta de trabajo en el corto plazo, la planta podría dejar de funcionar antes de que termine mayo.

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    La empresa metalúrgica Leval, ubicada en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, atraviesa una etapa crítica marcada por la caída sostenida de la actividad y la implementación de retiros voluntarios. Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) alertaron que, si no se revierte el escenario en el corto plazo, la planta podría cerrar de manera definitiva.

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    Retiros voluntarios y reducción del personal

    En el marco de una audiencia reciente entre la empresa y el gremio, se avanzó en un esquema de retiros voluntarios que ya alcanzó a unos quince trabajadores. Según explicó el vocero de la UOM, Fabián Gigli, la medida busca evitar despidos en un contexto de fuerte retracción productiva, aunque no logra disipar la preocupación sobre la continuidad de la firma.

    Falta de trabajo y riesgo de cierre

    El principal problema que enfrenta la empresa es la escasez de actividad. Desde el gremio indicaron que durante mayo se mantendría en funciones un grupo reducido de operarios, pero advirtieron que el panorama es delicado. En caso de no ingresar nuevos trabajos o contratos en las próximas semanas, el cierre definitivo aparece como una posibilidad concreta hacia fines de mes.

    Un conflicto que arrastra problemas estructurales

    La situación actual no es nueva. La empresa ya venía registrando dificultades, con atrasos salariales, suspensiones y conflictos laborales. Aunque el pago de sueldos adeudados permitió descomprimir momentáneamente la tensión, no resolvió los problemas de fondo. Desde la UOM sostienen que el deterioro responde a un proceso prolongado, agravado por la falta de adjudicación de contratos clave que hubieran permitido sostener la actividad.

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