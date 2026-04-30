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    • Julia Riera ganó el duelo argentino y avanzó a cuartos en Boca Ratón

    Derrotó a Carla Markus por 6-2 y 6-3 en octavos y continúa su camino en el torneo ITF W35 como máxima favorita. Berta Bonardi busca avanzar en Países Bajos.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    30 de abril de 2026 - 13:25
    Julia Riera volvió a mostrar solidez en Boca Ratón: superó a Carla Markus en sets corridos.

    Julia Riera volvió a mostrar solidez en Boca Ratón: superó a Carla Markus en sets corridos.

    COPA COLSANITAS

    Julia Riera dio un nuevo paso este jueves en el circuito internacional. La tenista pergaminense de 23 años avanzó a los cuartos de final del torneo ITF W35 de Boca Ratón (Estados Unidos), que se disputa sobre polvo de ladrillo, al imponerse con solidez en un duelo argentino ante Carla Markus.

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    Riera, actual 206° del ranking mundial y primera preclasificada del certamen, se quedó con el partido de octavos de final por 6-2 y 6-3 en 1 hora y 14 minutos de juego. Su rival, ubicada en el puesto 463°, compartió equipo con ella recientemente en la Billie Jean King Cup, donde ambas formaron parte de Las Guerreras en la destacada actuación del conjunto nacional capitaneado por Paola Suárez en Ibagué, Colombia.

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    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "La tenista pergaminense sigue ratificando su gran presente. Este jueves, Julia Riera avanzó a los cuartos de final del ITF W35 de Boca Ratón tras vencer con autoridad a su compatriota Carla Markus por 6-2 y 6-3. Como máxima favorita del certamen, "Juli" necesitó apenas una hora y 14 minutos para sellar su pase de ronda. La actual 206° del ranking mundial viene de ser figura clave en la Billie Jean King Cup y traslada esa confianza al polvo de ladrillo estadounidense, donde ya suma dos triunfos consecutivos sin ceder sets. El camino en Boca Ratón: Octavos de final: Victoria 6-2 y 6-3 ante Carla Markus (ARG). Primera ronda: Triunfo 6-2 y 6-4 frente a Alexis Nguyen (USA). Próximo desafío: Este viernes buscará el pase a semifinales ante la ganadora del duelo entre Ana Candiotto (BRA) y Sofia Shapatava (GEO). La jugadora de 23 años busca un nuevo título para seguir escalando en el ranking internacional y consolidar su rol como la principal raqueta argentina del momento. Lee la nota completa en www.laopinionline.ar"
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    El triunfo reafirma el buen momento de “Juli”, que viene de ser pieza clave para que Argentina avance a los Playoffs de la competencia internacional, instancia en la que además alcanzó un récord histórico de victorias (25 entre singles y dobles) con la camiseta nacional.

    Segundo triunfo en Boca Ratón

    “Juli” Riera había comenzado su participación en Boca Ratón el miércoles con otra victoria convincente. En primera ronda derrotó a la estadounidense Alexis Nguyen (642°), surgida de la clasificación, por 6-2 y 6-4, mostrando regularidad y dominio en los momentos clave.

    Este viernes, en busca de las semifinales, Riera enfrentará en cuartos de final a la ganadora del cruce entre la brasileña Ana Candiotto (528°) y la georgiana Sofia Shapatava (429°), séptima preclasificada del torneo.

    Continuidad tras Charlottesville

    La actual gira sobre polvo de ladrillo en Estados Unidos marca la continuidad de la temporada de Riera, que la semana pasada compitió en el W100 de Charlottesville. Allí logró superar la primera ronda, aunque luego cayó en octavos de final en tres sets frente a la estadounidense Kayla Day, ubicada en el puesto 152 del ranking.

    Berta Bonardi en Países Bajos

    Otra tenista de Pergamino también tuvo un arranque positivo esta semana en el circuito ITF. Berta Bonardi, octava preclasificada en el torneo W15 de Oegstgeest, Países Bajos, avanzó a los octavos de final tras un sólido debut.

    Bonardi, ubicada en el puesto 624° del ranking mundial, superó en la ronda inicial a la polaca Olga Golas (795°) con un contundente 6-2 y 6-1, mostrando un claro dominio en el encuentro. Este jueves, buscará meterse entre las ocho mejores cuando enfrente a la belga Tilwith Di Girolami (801°).

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