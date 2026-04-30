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    • Sebastián Cianci otra vez en la selección: capitán y ejemplo de superación

    El ciclista pergaminense fue convocado para representar al país en Brasil. Luego de superar un linfoma de Hodgkin, afirma: “Hoy valoro todo distinto”.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    30 de abril de 2026 - 15:20
    Sebastián Cianci, referente dentro y fuera del pelotón, será nuevamente capitán de la selección.

    Sebastián Cianci, referente dentro y fuera del pelotón, será nuevamente capitán de la selección.

    SEBASTIAN CIANCI

    Sebastián Cianci vuelve a ponerse la camiseta de la selección argentina. A los 30 años, el ciclista pergaminense fue nuevamente convocado para representar al país en dos competencias internacionales en Brasil, en un presente deportivo que se entrelaza con una experiencia de vida que lo transformó para siempre.

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    Este viernes emprenderá viaje para afrontar la Vuelta Internacional de San Pablo (del 4 al 8 de mayo) y el Desafío de las Américas (10 de mayo), dos pruebas de carácter UCI que otorgan puntos para el ranking internacional. Y lo hará, una vez más, como capitán del equipo nacional.

    “La verdad que me encuentro en buena forma este año. Me había preparado muy bien para el Campeonato Argentino y me habían dicho de esta posibilidad de ir a Brasil. Seguí entrenando pensando que se podía dar”, contó en una entrevista en el programa Fuera de Página de LA OPINION Play y FM 105.1.

    LA ENTREVISTA COMPLETA A SEBASTIAN CIANCI

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    Capitán y referente de un equipo joven

    La convocatoria no solo ratifica su vigencia, sino también su rol dentro del equipo argentino. Por tercera convocatoria consecutiva, “Seba” Cianci será el capitán de un seleccionado que combina juventud y proyección.

    “Hace un año que vengo teniendo convocatorias y en todas me tocó ser el capitán”, explicó. El equipo estará integrado por Nehuén Bazán (campeón argentino Sub 23 de contrarreloj), Santiago Ledesma (campeón panamericano de pista), Ignacio Villanueva y Mauro Domínguez (subcampeón argentino de ruta élite).

    Sobre los objetivos, fue claro: “Son carreras puntuables para un ranking internacional. Argentina no tiene muchos puntos y sirven para clasificar a un Mundial o a los Juegos Olímpicos. Vamos en busca de eso”.

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    Doble Bragado: el valor de lo colectivo

    El presente de Cianci también se apoya en sus últimas actuaciones. Una de ellas fue la tradicional Doble Bragado, donde integró el equipo Ciudad de Pergamino, un proyecto con fuerte identidad local.

    “El balance es bueno porque armamos un equipo de la ciudad y pudimos competir con chicos de Pergamino. Quizás éramos menos que otros equipos y eso se siente en carrera, pero los chicos se entusiasmaron y la idea es seguir creciendo”, analizó. Y agregó: “Desde ese lado se cumplió el objetivo de potenciar a los más jóvenes. Nos falta apoyo y más competencia a nivel nacional, pero estamos construyendo algo que lleva tiempo”.

    Su actuación en el Argentino

    Días atrás también participó del Campeonato Argentino de Ruta en Río Cuarto, donde estuvo cerca de meterse en la definición. “Fue el Campeonato Argentino para el que mejor me preparé en los últimos años. Lo busqué desde el principio, planteé una estrategia que salió hasta cierto punto, pero después cometí un error. Son carreras así, muy difíciles”, explicó. A pesar de no haber alcanzado el podio, el balance fue positivo: “Estuve cerca, con chances. Me quedo con eso y con el nivel que pude mostrar”.

    Seba en el Argentino 2

    La carrera más dura: ganarle al cáncer

    Detrás de este presente deportivo hay una historia de superación que le da un valor aún mayor a cada logro. En 2023 fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin, una enfermedad que lo obligó a detener su carrera y enfrentar un duro tratamiento. “Fue una situación difícil, pero ni siquiera caigo en lo que me pasó. Lo que más me costó fue volver a competir, porque tuve que arrancar como si nunca hubiese corrido en bicicleta”, recordó.

    Durante un año compitió sin saber que estaba enfermo. “No rendía bien y no entendía por qué. Hasta que en un Campeonato Argentino en Mendoza, a mitad de carrera pensé que me moría, sentí algo que no me había pasado nunca y ahí empecé a hacerme estudios. Cuando me lo detectaron ya estaba avanzado”, recordó.

    Sebastián Cianci
    Sebastián Cianci durante su paso por el programa Fuera de Página de La Opinión Play.

    Sebastián Cianci durante su paso por el programa Fuera de Página de La Opinión Play.

    El tratamiento incluyó sesiones de quimioterapia y momentos complejos, pero nunca perdió su fortaleza mental: “En ningún momento sentí que me tiró para abajo. Lo enfrenté. Incluso en medio del tratamiento volví a subirme a la bicicleta y eso me cambió la cabeza”.

    Otra mirada sobre la vida

    Hoy, ya recuperado, reconoce que aquella experiencia modificó su forma de ver todo. “Valoro todo distinto. Nos preocupamos por cosas materiales y cuando te pasa algo así te das cuenta de que no sirven de nada. La vida puede cambiar de un momento a otro”, reflexionó. Y añadió: “Quizás si no me pasaba eso no estaría hoy en la selección como capitán. Me obligó a frenar y ver todo desde otro lugar. Hoy tengo otra tranquilidad”.

    El deporte fue clave en ese proceso: “Me ayudó muchísimo, porque ha sido más duro correr una carrera de 10 días que hacerme una quimio. Lo tomé como un desafío más y eso me permitió salir adelante”.

    Un presente que invita a soñar

    Con la experiencia a cuestas y un presente competitivo en alza, Cianci vuelve a la selección con objetivos claros. “Hoy estoy acá y mi objetivo personal es lograr algún resultado importante con la selección. Siento que estoy cada vez más cerca”, aseguró.

    Su historia trasciende lo deportivo. Es la de un ciclista que supo reinventarse, que volvió desde un lugar límite y que hoy lidera un equipo nacional con la misma determinación con la que enfrentó su mayor desafío.

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