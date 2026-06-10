Operativos de tránsito en Salto: secuestran motos por graves irregularidades

En el marco de las acciones continuas que desarrolla la Municipalidad de Salto para ordenar la circulación urbana y prevenir siniestros viales, la Dirección de Tránsito y Control Urbano está llevando a cabo nuevos operativos estáticos de control y presencia institucional en diferentes arterias de la localidad.

La Municipalidad de Salto intensificó este miércoles los operativos de control vehicular en diferentes sectores de la ciudad con el objetivo de ordenar la circulación y fortalecer la seguridad vial. Como resultado de los procedimientos, inspectores municipales secuestraron dos motocicletas que presentaban diversas irregularidades vinculadas a la documentación obligatoria para circular.

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Las acciones fueron desplegadas por la Dirección de Tránsito y Control Urbano en arterias consideradas estratégicas para el control vehicular. Los operativos forman parte de una política permanente impulsada por el municipio para prevenir siniestros viales y promover el cumplimiento de las normas de tránsito.

Según informaron desde el área, los controles incluyeron la verificación de documentación, condiciones de seguridad de los rodados y cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación vigente para circular por la vía pública.

Uno de los procedimientos tuvo lugar en la intersección de las calles Buenos Aires y Suipacha, donde los agentes interceptaron una motocicleta Motomel Max. Tras solicitar la documentación correspondiente, comprobaron que la conductora no cumplía con varios requisitos esenciales.

Entre las infracciones detectadas se encontraban la ausencia de chapa patente, la licencia de conducir vencida y la falta del seguro obligatorio. Ante estas irregularidades, el personal municipal confeccionó el acta correspondiente y dispuso la retención preventiva del vehículo.

Otra moto retenida por falta de licencia y documentación

En un segundo operativo realizado sobre calle Avellaneda, los inspectores detuvieron una motocicleta Guerrero Trip. Durante la inspección constataron que el conductor circulaba sin licencia habilitante y que el rodado carecía de documentación obligatoria.

Las infracciones registradas incluyeron la falta de seguro obligatorio y la inexistencia de la cédula de identificación del vehículo. Como consecuencia, también se procedió al secuestro de la motocicleta y su traslado al depósito municipal.

Desde la Dirección de Tránsito y Control Urbano recordaron que todos los vehículos retenidos quedan a disposición del Juzgado de Faltas local, organismo encargado de determinar las sanciones correspondientes.

Además, reiteraron a los vecinos la importancia de circular con licencia vigente, seguro obligatorio, cédula de identificación y chapa patente visible, así como de cumplir con todas las medidas de seguridad exigidas. Las autoridades adelantaron que los controles continuarán desarrollándose de manera regular y rotativa en distintos sectores de la ciudad para garantizar una circulación más segura y ordenada.