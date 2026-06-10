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    • San Pedro: COOPSER realiza cortes programados de energía por mantenimiento y poda en distintas zonas

    La cooperativa de San Pedro lleva adelante interrupciones temporales del servicio eléctrico para mejorar la red y garantizar mayor seguridad.

    10 de junio de 2026 - 08:52
    &nbsp;COOPSER lleva adelante cortes programados de luz en distintas zonas de la ciudad y el distrito debido a tareas de mejoras en la infraestructura y prevención.

     COOPSER lleva adelante cortes programados de luz en distintas zonas de la ciudad y el distrito debido a tareas de mejoras en la infraestructura y prevención.

    Google Ilustrativa

    COOPSER de San Pedro inició este miércoles una serie de cortes programados de energía eléctrica en distintos sectores de la ciudad y del distrito. Las interrupciones responden a tareas de mantenimiento preventivo y poda sobre las redes de distribución, trabajos considerados fundamentales para optimizar el servicio y reducir riesgos operativos.

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    Cortes de luz en San Pedro por poda en la red de baja tensión

    El primer operativo se desarrolló entre las 8:00 y las 9:30 de la mañana y estuvo vinculado a tareas de poda sobre la red de baja tensión. Según informó la cooperativa, los trabajos alcanzaron sectores específicos donde la vegetación puede afectar el normal funcionamiento de las instalaciones eléctricas.

    Las zonas comprendidas por este corte incluyeron la calle Almafuerte entre los números 900 y 1200, 3 de Febrero del 300 al 450 y Honorio Pueyrredón del 300 al 400.

    Mantenimiento en la red de media tensión

    Posteriormente, entre las 11:30 y las 12:30, se programó una nueva interrupción del suministro para realizar tareas de mantenimiento sobre la red de media tensión.

    En este caso, el área afectada abarcó el tramo comprendido entre los kilómetros 177 y 182 de la Ruta Nacional 9, incluyendo además el acceso a la localidad de Castro y la zona de Colonia Velaz.

    Desde la cooperativa señalaron que estos trabajos forman parte de un plan de mejoras destinado a fortalecer la infraestructura eléctrica y garantizar una prestación más confiable para los usuarios.

    Recomendaciones para los vecinos afectados

    Ante las interrupciones programadas, COOPSER solicitó a los vecinos tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes durante los períodos sin suministro eléctrico.

    Asimismo, la entidad recordó que las tareas previstas podrían suspenderse o reprogramarse en caso de registrarse condiciones climáticas adversas que representen riesgos para el personal o para la ejecución segura de los trabajos.

    La cooperativa continúa desarrollando acciones preventivas y de mantenimiento en distintos puntos del distrito con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y minimizar futuras contingencias en la red eléctrica.

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