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    • Rojas avanza con obras viales en caminos rurales y barrios para mejorar la transitabilidad

    La Secretaría Vial llevó adelante tareas de reparación, mantenimiento y bacheo en distintos sectores de Rojas, incluyendo caminos rurales y calles urbanas.

    10 de junio de 2026 - 10:49
    La Secretaría Vial del Municipio de Rojas coordinó una serie de operativos simultáneos destinados a optimizar la infraestructura vial tanto en el sector urbano como en la red de caminos de tierra del distrito.&nbsp;

    La Secretaría Vial del Municipio de Rojas coordinó una serie de operativos simultáneos destinados a optimizar la infraestructura vial tanto en el sector urbano como en la red de caminos de tierra del distrito. 

    hoyrojas.com.ar

    El Municipio de Rojas continúa desarrollando trabajos de mejora en la infraestructura vial del distrito a través de la Secretaría Vial. Las intervenciones se ejecutan tanto en sectores rurales como urbanos y tienen como objetivo fortalecer la seguridad vial, optimizar el drenaje del agua y garantizar mejores condiciones de circulación para vecinos y productores.

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    La actividad se llevó adelante en el Centro Educativo de Nivel Secundario N° 451 de Rojas, en el marco de los proyectos institucionales “Las emociones y las publicaciones en redes”, desarrollado en 1° año, y “Tecnología, cansancio y dependencia”.

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    El hallazgo fortuito en las profundidades de la zona rural movilizó a los efectivos del Comando de Prevención Rural, quienes iniciaron de oficio las actuaciones judiciales pertinentes. El estado en el que fue hallada la camioneta hace suponer que fue trasladada intencionalmente hasta ese paraje inhóspito del distrito para hacer desaparecer rastros tras un ilícito.

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    Obras de mantenimiento en caminos rurales de Rojas

    Uno de los principales frentes de trabajo se concentró en la red vial rural, donde se realizaron tareas de reparación y conservación en distintos puntos estratégicos del partido.

    En el paraje La Tigra, las cuadrillas municipales llevaron adelante el arreglo integral de una alcantarilla ubicada en las cercanías de la Escuela N° 28. La intervención resulta fundamental para asegurar el acceso de estudiantes, docentes y familias, además de mejorar el escurrimiento del agua durante períodos de lluvias intensas.

    Por su parte, en Carabelas se ejecutaron trabajos de reparación y reconstrucción de alcantarillas en varios caminos rurales, con el propósito de fortalecer la infraestructura existente y evitar inconvenientes derivados del desgaste o las precipitaciones.

    Respuesta a reclamos y mejoras para la producción

    En la zona de La Beba se concretó la reparación de un cruce de caminos considerado clave para la circulación local. La obra respondió a reiterados pedidos realizados por productores agropecuarios y vecinos que diariamente utilizan ese sector para trasladarse y desarrollar sus actividades.

    Además, maquinaria vial trabajó en distintas trazas rurales de La Beba, Las Polvaredas y Sol de Mayo, realizando tareas de perfilado, nivelación y conservación de calzada. Estas acciones buscan mantener en condiciones óptimas los caminos de tierra, especialmente en una región donde la actividad productiva depende en gran medida de una red vial eficiente.

    Desde el área destacaron que el mantenimiento permanente de los caminos rurales es una herramienta indispensable para facilitar la conectividad entre localidades y garantizar la salida de la producción agropecuaria.

    Bacheo y limpieza de cunetas en el Barrio Cecir

    Las tareas también alcanzaron el sector urbano de la ciudad de Rojas. En el Barrio Cecir, los equipos municipales realizaron trabajos de bacheo mediante la utilización de RAP, un material elaborado a partir de asfalto reciclado que permite recuperar el estado de las calles deterioradas y mejorar la circulación vehicular.

    De manera complementaria, se desarrollaron tareas de limpieza profunda de cunetas. Estas intervenciones son esenciales para asegurar un correcto drenaje del agua de lluvia, prevenir anegamientos y contribuir a mejores condiciones sanitarias para los habitantes del barrio.

    Desde la Secretaría Vial señalaron que este esquema de obras continuará de manera sostenida en los distintos sectores del partido, con el objetivo de atender las necesidades planteadas por los vecinos y seguir fortaleciendo la infraestructura vial del distrito.

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