Ramallo: Buen debut de Eduardo López en la Triple Corona de motos de agua en Uruguay

Se disputó este sábado y domingo, en Paysandú, la primera fecha de la Triple Corona de motos de agua y jet ski, con destacada participación del ramallense Eduardo López, quien tuvo un buen arranque de temporada en dos categorías.

Eduardo López comenzó de manera auspiciosa su participación en la Triple Corona de motos de agua y jet ski, cuya primera fecha se disputó este fin de semana en Paysandú, Uruguay . El piloto de Ramallo fue protagonista en dos categorías, sumando puntos importantes y mostrando un sólido nivel competitivo desde el arranque del certamen.

La divisional Vintage Classic tuvo a Eduardo López como una de las grandes figuras del fin de semana. El piloto ramallense logró imponerse en la primera manga con una actuación contundente, demostrando regularidad, buen ritmo y una excelente puesta a punto de su moto.

En la segunda manga, López volvió a ser protagonista y finalizó en el tercer puesto, un resultado que le permitió sumar los puntos necesarios para quedarse con la clasificación general de la categoría. Este arranque lo posiciona como uno de los principales candidatos a pelear por el título en la temporada 2026.

Además de su destacada participación en Vintage Classic, López también compitió en la exigente Categoría Open, donde enfrentó a pilotos de alto nivel y máquinas de mayor potencia. Allí, el representante local consiguió un segundo puesto en una de las mangas y un cuarto lugar en la restante.

La combinación de estos resultados le permitió cerrar la primera fecha en el tercer puesto de la clasificación general, sumando puntos valiosos y ratificando su buen momento deportivo en un inicio de campeonato intenso y competitivo.

Próximas fechas de la Triple Corona en Uruguay

La Triple Corona de motos de agua continuará con su segunda fecha los días 7 y 8 de febrero en la ciudad de Mercedes, donde los pilotos buscarán consolidar sus posiciones en el campeonato. La definición del certamen está programada para el 7 y 8 de marzo en Fray Bentos, escenario donde se coronarán los campeones de la temporada.

Con este prometedor debut, Eduardo López se ilusiona con mantener el protagonismo y seguir representando de la mejor manera a Ramallo en una de las competencias más importantes del calendario regional.