Ramallo será sede de los Juegos Universitarios de Playa con más de 500 competidores

Del 14 al 16 de marzo, la ciudad de Ramallo será sede de los Juegos Universitarios de Playa (JUPLA), un encuentro deportivo que reunirá a más de 500 competidores de distintas universidades en la costa local.

Del 14 al 16 de marzo, la ciudad de Ramallo será escenario de los Juegos Universitarios de Playa (JUPLA), un encuentro deportivo que convocará a más de 500 estudiantes de distintas universidades del país. El evento se desarrollará en la costa local y combinará competencias deportivas, actividades recreativas y propuestas culturales.

Ramallo tuvo un 15% más de turistas en verano y consolidó los fines de semana como motor del sector

En el marco de la organización del evento, el intendente Mauro Poletti encabezó una reunión de coordinación junto a funcionarios municipales y representantes de áreas provinciales para avanzar en la planificación logística y operativa de las jornadas deportivas.

Durante el encuentro se analizaron distintos aspectos vinculados a la seguridad, la infraestructura y la organización general del evento, que se llevará adelante durante el último tramo de la temporada de verano en la ciudad.

Los Juegos Universitarios de Playa buscan consolidarse como un espacio de integración entre estudiantes de distintas instituciones educativas del país, promoviendo la práctica deportiva, el intercambio cultural y la vida saludable.

Nueve disciplinas deportivas en la costa ramallense

El programa deportivo incluirá un amplio abanico de disciplinas que se desarrollarán en diferentes sectores de la costa de Ramallo. Las competencias confirmadas son vóley de playa, básquet, rugby, fútbol, handball, salvamento acuático, hockey, aguas abiertas y acuatlón.

Todas las actividades se disputarán en ramas masculina y femenina, con la participación de delegaciones universitarias provenientes de distintos puntos del país.

La diversidad de disciplinas permitirá que el público pueda disfrutar de varias competencias en simultáneo, generando un clima deportivo que se extenderá durante los tres días de actividades.

Deportes, música y propuestas recreativas para el público

Además de las competencias, el evento contará con una agenda de actividades pensada para acompañar la experiencia de los participantes y del público que se acerque a la costa ramallense.

Entre las propuestas complementarias se destacan presentaciones musicales con DJ en vivo, juegos recreativos y espacios destinados al esparcimiento. También se instalará un paseo de artesanos y emprendedores gastronómicos que ofrecerán productos regionales.

De esta manera, Ramallo se prepara para recibir a cientos de jóvenes deportistas y visitantes en un fin de semana que combinará deporte, turismo y entretenimiento en uno de los espacios naturales más atractivos de la región.