San Nicolás suma un parque infantil con toboganes gigantes en la costanera

El proyecto incluye la instalación de cinco toboganes de distintas formas y tamaños, generando una propuesta innovadora y divertida que aprovechará la geografía natural del lugar, pensado para el disfrute frente al río. Facebook Canal Nicoleño

San Nicolás avanza con la creación de un nuevo parque infantil en la costanera, una propuesta innovadora que incluirá grandes toboganes y espacios recreativos pensados para niños de todas las edades, consolidando el perfil turístico y familiar de la ciudad.

Un parque infantil con toboganes para todas las edades El proyecto contempla la instalación de cinco toboganes de distintas formas y tamaños, diseñados para aprovechar la geografía natural del terreno. Esta iniciativa busca ofrecer una experiencia lúdica diferente, combinando diversión, seguridad y contacto con el entorno natural frente al río.

Un circuito recreativo que integra la costanera El nuevo parque formará parte de un paseo de juegos más amplio que incluirá diversas atracciones a lo largo de la costanera y el Eco Parque. El recorrido abarcará la zona de la Plaza de los Inmigrantes, el sector del Yaguarón y el flamante espacio de toboganes, generando un circuito continuo para el disfrute de vecinos y visitantes.

Turismo y espacios públicos en crecimiento Con esta incorporación, la ciudad continúa transformando su costanera en un punto clave de encuentro y recreación al aire libre. La propuesta no solo apunta al entretenimiento familiar, sino también a fortalecer la actividad turística durante todo el año, sumando nuevos atractivos en uno de los sectores más emblemáticos.

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