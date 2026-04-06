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    • Artista de Ramallo participará en muestra solidaria "Cascos Solidarios" en Rosario

    Mauro Musante de Ramallo formará parte de la muestra “Cascos Solidarios”, iniciativa que une arte y memoria en Rosario a partir de la tragedia de Salta 2141.

    6 de abril de 2026 - 17:01
    La muestra “Cascos Solidarios” se desarrollará los días 8, 9 y 10 de abril en el Memorial de calle Salta 2141, en Rosario, con cierre el 10 de abril a las 19 horas mediante una subasta solidaria.

    La muestra “Cascos Solidarios” se desarrollará los días 8, 9 y 10 de abril en el Memorial de calle Salta 2141, en Rosario, con cierre el 10 de abril a las 19 horas mediante una subasta solidaria.

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    Un artista de Ramallo será parte de una propuesta artística con fuerte impronta social en Rosario. Mauro Musante participará de la muestra “Cascos Solidarios”, una iniciativa que busca mantener viva la memoria de una tragedia que marcó a la ciudad y promover la reflexión colectiva a través del arte.

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    La muestra “Cascos Solidarios” se desarrollará los días 8, 9 y 10 de abril en el Memorial de calle Salta 2141, en la ciudad de Rosario. El cierre tendrá lugar el 10 de abril a las 19 horas con una subasta solidaria de las obras expuestas.

    La iniciativa está vinculada a la tragedia ocurrida el 6 de agosto de 2013, cuando una explosión por fuga de gas en un edificio provocó la muerte de 22 personas. Desde entonces, la Asociación Civil Salta 2141, junto a Bomberos Voluntarios, impulsa este espacio que transforma el dolor en memoria activa mediante el arte.

    La obra de Mauro Musante y su propuesta conceptual

    Entre los artistas participantes se encuentra el ramallense Mauro Musante, quien presentará la obra titulada “En caso de emergencia…”. Su propuesta toma al casco como un objeto cargado de significado y lo ubica dentro de una vitrina, resignificándolo como elemento utilitario en un contexto de seguridad.

    La obra incorpora materiales como metal, madera, vidrio y espejo, generando una experiencia interactiva en la que el espectador se ve reflejado. De este modo, la pieza invita a establecer un vínculo directo entre la memoria colectiva y la responsabilidad individual.

    Compromiso social y reflexión colectiva a través del arte

    La intervención de Musante busca interpelar al público, promoviendo una reflexión sobre el compromiso con el otro y el valor del servicio desinteresado, en sintonía con la labor de los bomberos durante la tragedia.

    En este marco, la muestra adquiere un significado que trasciende lo artístico, consolidándose como un espacio de encuentro comunitario. Allí, el arte se convierte en una herramienta para sostener la memoria, fomentar la empatía y proyectar una mirada colectiva hacia el futuro.

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