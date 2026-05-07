Lluvia en Pergamino: cayeron más de 23 milímetros y el frío se intensifica tras la tormenta regional

La tormenta que afectó a Pergamino y gran parte del norte de la provincia de Buenos Aires dejó más de 23 milímetros de lluvia durante la madrugada de este jueves y dio paso a una jornada más fría y ventosa . El cambio de tiempo se mantendrá en los próximos días, con temperaturas aún más bajas y condiciones típicas de invierno en la región.

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Entre la noche del miércoles y las primeras horas de este jueves se registraron precipitaciones de variada intensidad en distintas localidades del Partido de Pergamino y el sur santafesino. El fenómeno estuvo acompañado por actividad eléctrica y ráfagas de viento, mientras que en la ciudad de Chacabuco incluso se reportó caída de granizo durante la tarde del miércoles.

De acuerdo a los registros difundidos por el sitio oficial de meteorología local, clima.pergamino.gob.ar en la zona céntrica de Pergamino se acumularon 23 milímetros hasta las 6:00 de este jueves.

Las precipitaciones fueron más abundantes en algunas localidades rurales y pueblos del Partido. En Juan Bautista Molina se contabilizaron 54 milímetros durante la madrugada, a los que se sumaron otros 2 milímetros caídos el miércoles, alcanzando un total de 56 milímetros.

Tormenta y registros

Otros registros destacados informados por las estaciones meteorológicas fueron:

Guerrico: 50 milímetros.

General Rojo: 40 milímetros.

La Violeta: 30 milímetros.

Pérez Millán: 27 milímetros.

Zona rural de Acevedo: 26 milímetros.

Manuel Ocampo: 24 milímetros.

Acevedo localidad: 23 milímetros.

Establecimiento La Moradita, en General Gelly: 22 milímetros.

Sector de avenida Almafuerte y Ruta 8, en Pergamino: 22 milímetros hasta las 8:00.

Campo Los Celtas, en Ayerza: 18 milímetros.

Rafael Obligado: 6 milímetros, con reporte de caída de granizo leve.

Ortiz Basualdo, sobre Ruta Nacional 188 kilómetro 87, zona de feria Arbeleche: 5 milímetros.

En varios sectores rurales las lluvias fueron bien recibidas por productores agropecuarios, especialmente después de jornadas con baja humedad superficial y temperaturas elevadas para esta época del año.

Frío y viento

Tras el paso de la tormenta, el tiempo cambió de manera marcada en Pergamino y la región. Durante este jueves se percibe el ingreso de una masa de aire frío que provoca descenso térmico, nubosidad variable y viento del sector sur.

Según las previsiones meteorológicas, el viernes y el fin de semana continuarán las temperaturas bajas, con mínimas que podrían ubicarse por debajo de los 10 grados y máximas moderadas. También se anticipan mañanas frías y condiciones más estables luego de las precipitaciones.

El cambio de circulación atmosférica puso fin al ambiente templado y húmedo que predominó durante los últimos días y abre paso a un escenario más invernal en el norte bonaerense y sur santafesino.