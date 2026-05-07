jueves 07 de mayo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • ¿Qué puestos ofrece y cuánto paga el frigorífico que atrajo a una multitud a Moreno?

    Cabaña Don Theo lanzó una convocatoria para cubrir 60 vacantes vinculadas a la apertura de una sucursal; la oferta motivó a un caudal de gente a presentarse con CV en mano a la espera de una entrevista.

    7 de mayo de 2026 - 08:26
    El Frigorífico Cabaña Don Theo: Ofrece 60 puestos de trabajo en Moreno, con salarios entre $1.000.000 y $1.500.000.

    El Frigorífico Cabaña Don Theo: Ofrece 60 puestos de trabajo en Moreno, con salarios entre $1.000.000 y $1.500.000.

    LA OPINION
    El Frigorífico Cabaña Don Theo: Ofrece 60 puestos de trabajo en Moreno, con salarios entre $1.000.000 y $1.500.000.

    El Frigorífico Cabaña Don Theo: Ofrece 60 puestos de trabajo en Moreno, con salarios entre $1.000.000 y $1.500.000.

    LA OPINION
    El Frigorífico Cabaña Don Theo: Ofrece 60 puestos de trabajo en Moreno, con salarios entre $1.000.000 y $1.500.000.

    El Frigorífico Cabaña Don Theo: Ofrece 60 puestos de trabajo en Moreno, con salarios entre $1.000.000 y $1.500.000.

    LA OPINION
    puesto de trabajo frigorifico de moreno cabana don theo2
    puesto de trabajo frigorifico de moreno cabana don theo

    Una multitud se congregó este miércoles desde temprano frente al frigorífico Cabaña Don Theo, en Moreno, luego de que la empresa lanzara una convocatoria para cubrir 60 puestos vinculados a la apertura de una nueva sucursal. El dato que más llamó la atención entre los postulantes fue la diversidad de cargos y los sueldos.

    Lee además
    Autoridades educativas y municipales encabezaron este jueves una nueva reunión de la Mesa Distrital del Consejo Provincial de Educación y Trabajo (COPRET).

    San Pedro: Impulsan prácticas laborales para estudiantes secundarios
    La incorporación de inteligencia artificial plantea interrogantes pero también abre oportunidades.  

    Trabajo en transformación: de los oficios al algoritmo, una nueva era laboral toma forma

    Las imágenes difundidas por LN+ mostraron una fila de al menos diez cuadras integrada por hombres y mujeres de distintas edades que, bajo la lluvia y las bajas temperaturas, aguardaban la posibilidad de entregar su currículum y acceder a una entrevista. Algunos llevaron sillas plegables y termos para soportar la espera; otros aseguraron haber llegado durante la madrugada para conseguir un mejor lugar.

    La citación había sido anunciada el martes por la empresa en Instagram. “Vamos a sumar personal en todos los sectores”, indicaba el aviso publicado por la firma, que convocó a los interesados a presentarse con CV en mano en la sucursal ubicada sobre la Colectora Sur del Acceso Oeste, esquina Vélez Sarsfield.

    ¿Qué puestos ofrece?

    La búsqueda laboral incluye perfiles administrativos y operativos. Entre las vacantes figuran puestos para administrativos, recepcionistas, cajeros, choferes, personal de carga y descarga, limpieza y cocineros.

    Además, el frigorífico busca incorporar trabajadores especializados en el rubro cárnico, como carniceros, polleros y despostadores -encargado de desarmar, deshuesar y separar distintos cortes de carne vacuna-.

    Fernando Majeras, dueño del frigorífico, explicó que la empresa realiza una primera entrevista general para conocer el perfil del postulante. Luego, quienes avancen en el proceso son convocados a una segunda instancia.

    ¿Cuánto paga y cuáles son las condiciones laborales?

    Tal y como precisó Majeras, los salarios ofrecidos se ubican entre $1.000.000 y $1.500.000, dependiendo del puesto y las tareas asignadas. También aclaró que se trata de empleos “en blanco” y con jornadas de ocho horas.

    El nivel salarial generó una fuerte repercusión entre quienes se acercaron al lugar. Muchos de los postulantes aseguraron estar desempleados o tener trabajos precarios, mientras otros contaron que buscan mejores ingresos.

    Algunas personas explicaron incluso que estaban dispuestas a aceptar cualquier puesto disponible, mientras que otros señalaron que actualmente trabajan jornadas extensas de hasta 12 horas diarias.

    El dueño del la compañía reconoció que la convocatoria superó las expectativas de la empresa. Dijo que esperan que el flujo de gente se mantenga incluso en la noche y anticipó que entrevistarán hasta al último postulante.

    La historia de Cabaña Don Theo

    Cabaña Don Theo nació en 2016 como un emprendimiento familiar vinculado a la comercialización y distribución de carne. Según relata la propia empresa en su presentación institucional, el proyecto comenzó “con la misión de llevar calidad directamente a las mesas”.

    Con el crecimiento del negocio, en 2022 inauguraron una sucursal en Francisco Solano y posteriormente ampliaron su presencia a Esteban Echeverría. Ahora, la apertura del local de Moreno representa un nuevo paso en su expansión.

    Dentro de los valores que la firma destaca aparecen conceptos como “excelencia, experiencia y solución”. También señalan entre sus objetivos ampliar la distribución, fortalecer el vínculo con los clientes y ofrecer productos de calidad “a un precio razonable”.

    A lo largo de los últimos años, distintas figuras públicas visitaron las instalaciones del frigorífico, entre ellas el exfutbolista y actual entrenador Carlos Tevez, el actor Carlos Portaluppi, el exdirigente de Boca Claudio ‘Chicho’ Serna y el histórico representante de Diego Maradona, Guillermo Coppola.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro: Impulsan prácticas laborales para estudiantes secundarios

    Trabajo en transformación: de los oficios al algoritmo, una nueva era laboral toma forma

    San Nicolás: Declaran de interés municipal las Jornadas Provinciales de Trabajo Social

    Llega un nuevo feriado: los alcances y a quién beneficia

    Tormenta en la provincia: un tornado azotó a Las Flores, generó destrozos y la ciudad quedó a oscuras

    Arroyo Salgado vinculó la muerte de Nisman con Yacimientos de Río Turbio y servicios de inteligencia

    LeídosYa: ¿La "uberización" del libro o una resistencia cultural?

    Hay alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires y otras 6 provincias para hoy, miércoles 6 de mayo

    Thelma Fardin habló luego de la condena a Juan Darthés por abuso sexual: "Siento mucho orgullo"

    Pequeño J: el principal acusado por el triple crimen de Florencio Varela llegó a la Argentina

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    En algunos sectores también se registró la caída de granizo

    Tormenta en la provincia: un tornado azotó a Las Flores, generó destrozos y la ciudad quedó a oscuras

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Fernando Crespi integrará el panel de presentación de “Amapolas rojas contra el genocidio en Gaza” en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
    Cultura

    Fernando Crespi participará en la Feria del Libro con una obra contra el genocidio en Gaza
    Juan Pablo Del Valle, Mauricio Calzone, Pablo Aguilar, Emanuel Antúnez Clerc, Roberto Maiorano y Hernán Sceglio, seis de los locales que participaron en el Río Pinto Trail.

    Atletas de Pergamino dijeron presente en el Río Pinto Trail

    La iniciativa busca dar marcha atrás con los descuentos del 30% y 50% para millones de hogares, entre ellos, unos 42.000 de San Nicolás.

    San Nicolás: más de 40 mil usuarios podrían quedarse sin descuento en el gas

    La mujer, que además trabajó en el área técnica de elaboración de medicamentos, aseguró que las irregularidades detectadas en Laboratorios Ramallo “eran evitables” y reclamó mayores controles para impedir nuevas tragedias.

    Laboratorios Ramallo: fentanilo adulterado, denuncian graves fallas y falta de controles

    Defensa Civil destacó que no hubo consecuencias por la tormenta y el SMN levantó el alerta naranja en San Pedro.

    San Pedro superó la tormenta sin incidentes y el SMN levantó el alerta naranja