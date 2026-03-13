Ramallo: Isarra destacó el contacto directo con vecinos y defendió las reuniones barriales

La presidenta del Concejo Deliberante de Ramallo, Isarra, remarcó la importancia de mantener un contacto directo con los vecinos del distrito y valoró las reuniones que se realizan en distintos barrios como una herramienta clave para conocer las problemáticas de cada sector y avanzar en soluciones concretas.

La presidenta del Concejo Deliberante de Ramallo , Isarra, subrayó la importancia de que los concejales mantengan un contacto permanente con los vecinos del distrito. En ese marco, valoró las reuniones que se realizan en distintos barrios como una herramienta clave para escuchar demandas, conocer problemáticas locales y trabajar en posibles soluciones junto a la comunidad .

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Isarra remarcó que más allá de las instancias formales del trabajo legislativo, los concejales deben sostener un vínculo directo con los vecinos para interiorizarse sobre las necesidades de cada sector del distrito.

En ese sentido, explicó que las reuniones barriales permiten abrir espacios de diálogo donde los vecinos pueden plantear inquietudes y propuestas. “El resto de los días es una cuestión de responsabilidad de cada concejal y de cada bloque mantener abierto el espacio o atender a los vecinos”, señaló al referirse al trabajo territorial que realizan los ediles fuera del recinto.

La presidenta del cuerpo legislativo destacó que este tipo de encuentros también permite generar un intercambio más cercano entre representantes políticos y la comunidad.

Funcionarios municipales participan en los encuentros vecinales

Isarra también valoró que en muchas de estas reuniones participen funcionarios del Ejecutivo municipal, lo que facilita dar respuestas rápidas a algunos planteos.

Como ejemplo, mencionó un reciente encuentro realizado en un barrio de Villa Ramallo, donde inicialmente se abordó un reclamo puntual vinculado a luminarias, aunque el intercambio permitió sumar otras inquietudes de los vecinos.

“Fuimos a una reunión a un barrio y por ahí quedó instalado que éramos el bloque de concejales y funcionarios, pero es una forma de trabajar junto con el intendente”, expresó.

Durante ese encuentro, además, surgieron otros temas vinculados a la organización del barrio y a cuestiones de servicios, lo que permitió ampliar el diálogo con los vecinos presentes.

Código Tributario y posible reunión con el Centro de Comercio

Por otra parte, la presidenta del Concejo Deliberante fue consultada sobre la posibilidad de realizar reuniones con instituciones locales, como el Centro de Comercio de Villa Ramallo, en relación con el Código Tributario municipal.

Isarra explicó que recientemente ingresó una nota vinculada a ese planteo y que fue mencionada durante una sesión del cuerpo legislativo. Según indicó, el pedido estaba relacionado con la realización de un encuentro previo a la implementación de la normativa.

“El concejal Iribarría pidió la lectura de esa nota en la sesión. Lo que yo leí en ese comunicado es que se solicitaba una reunión antes de la implementación del código, pero el código está vigente desde el momento en que se vota”, señaló.

De todos modos, aclaró que la posibilidad de generar reuniones con instituciones del distrito podría evaluarse más adelante, aunque consideró que los detalles técnicos de la normativa corresponden principalmente al Ejecutivo municipal.