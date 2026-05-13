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    Textimoniales: una muestra cargada de identidad y memoria en ArteMás

    Las artistas Mabel Temporelli, Mónica Martínez y Viviana Andrada presentan Textimoniales en Pergamino, una exposición que fusiona textiles, experiencias y reflexión estética.

    13 de mayo de 2026 - 13:59
    Las artistas rosarinas presentan en ArteMás una propuesta donde el arte textil se transforma en lenguaje artístico, memoria y reflexión colectiva.

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    ARTEMAS
    La muestra Textimoniales invita a recorrer un universo de piezas textiles atravesadas por historias personales, identidad y construcción estética.

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    Textimoniales reúne objetos que combinan telas, hilos y técnicas textiles para expresar experiencias, vínculos y sensibilidad contemporánea.

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    ARTEMAS

    En el espacio cultural ArteMás –en Echevarría 555- quedó inaugurada la muestra Textimoniales, una propuesta artística de fuerte impronta conceptual y estética realizada por las artistas visuales rosarinas Mabel Temporelli, Mónica Martínez y Viviana Andrada.

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    La exposición reúne obras que exploran el universo textil como lenguaje artístico y herramienta de construcción simbólica. A través de telas, hilos, agujas y diversos procedimientos, las creadoras desarrollan prácticas que denominan “textimoniales”, donde el arte se entrelaza con las experiencias personales, la memoria y los vínculos humanos.

    “Telas, hilos, agujas, procedimientos definen nuestras prácticas ‘textimoniales’. Lo textil es cita material de nuestra experiencia artística, constituye una gramática situada en contexto para plasmar y visibilizar conceptos, vivencias”, explican las artistas acerca del eje conceptual de la muestra.

    Textimoniales en ArteMás: obras para reflexionar

    Las obras invitan a reflexionar sobre aquello que habita el espacio doméstico y cotidiano, resignificando textiles guardados, atesorados o heredados que, atravesados por la sensibilidad y la experiencia, se convierten en soporte artístico y vehículo de expresión.

    “Algo de ‘ese’ o ‘esos’ textiles que guardamos o atesoramos en el espacio de lo doméstico, toca lo sensible y produce obra. A veces es soporte, medio, velo o filtro por el que se hace visible la realidad”, señalan.

    Asimismo, destacan el valor colectivo y relacional del hacer textil, entendido como una práctica que une saberes, historias y cuerpos desde el acto mismo de crear. “Algo del quehacer textil acerca, convoca, vincula y nos pone en diálogo desde el propio hacer, proyectar y producir”, expresan.

    La muestra concluye con una definición que sintetiza el espíritu de la propuesta: “Creamos artefactos culturales en los que es indistinguible el oficio textil, el pensamiento y la estética”.

    Textimoniales podrá visitarse en ArteMás hasta el 30 de mayo, los miércoles, jueves y viernes, en el horario de 17:30 a 19:30.

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