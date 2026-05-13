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    El Museo Municipal lleva sus talleres de arqueología a las escuelas de Pergamino

    La propuesta educativa del Museo Municipal busca acercar a los estudiantes al trabajo arqueológico mediante actividades prácticas.

    13 de mayo de 2026 - 12:34
    La arqueóloga Florencia Vázquez encabezó una nueva jornada de talleres en instituciones educativas de Pergamino.

    La arqueóloga Florencia Vázquez encabezó una nueva jornada de talleres en instituciones educativas de Pergamino.

    PRENSA

    El Museo Municipal de Pergamino continúa con la interesante propuesta de los talleres de arqueología en las distintas instituciones educativas, abarcando todos los niveles. En esta oportunidad el pasado lunes, la arqueóloga Florencia Vázquez, visito 1º año del colegio ICADE, 1º año de la EES Nº18 y por último 3º grado EEP Nº2.

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    Esta propuesta se viene desarrollando desde el año pasado con la iniciativa principal de que los chicos conozcan y aprendan el trabajo de un arqueólogo a través la práctica arqueológica (excavaciones, registro de hallazgos, interpretación de materiales) generar inquietudes y colaborar con la adquisición de nuevos conocimientos.

    Estos talleres además, están adecuados a los planes de estudios vigentes.

    “Contamos con una gran demanda y resultados muy satisfactorios por parte de los alumnos y docentes por lo que continuaremos todo el año ofreciendo estos talleres”, señaló la directora del Museo Municipal, Belén Polizzi.

    Las instituciones interesadas en acceder a estos talleres pueden solicitarlos completando el siguiente formulario:

    https://docs.google.com/forms/d/17DLHlR6aT7SV-fUhDo2hEpr9Zn7DRDHGD23c2RrgeQE/viewform?edit_requested=true

    o comunicándose al WhatsApp 2477 680129.

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