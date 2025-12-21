Racing se juega el pase a cuartos ante Compañía en el "Carlos Morales"

Racing llega con ventaja a la revancha luego del triunfo 3 a 2 en Salto en el partido de ida.

Racing de Pergamino vivirá este domingo otra parada clave en su recorrido por el Torneo Regional Federal Amateur de fùtbol. Desde las 18:30, en el estadio “Carlos Morales” del barrio Ameghino, recibirá a Compañía de Salto por el partido de vuelta de los octavos de final de la Región Bonaerense Pampeana Norte, con el objetivo de ratificar lo hecho en la ida y meterse entre los ocho mejores. El encuentro será arbitrado por el nicoleño Dylan Suárez y corresponde a un certamen que otorga cuatro ascensos al Federal A 2026.

El Bohemio llega a este compromiso con una ventaja mínima pero significativa, luego del triunfo 3 a 2 conseguido en Salto , un resultado que le permite encarar la revancha con expectativas y confianza, aunque con la certeza de que aún restan 90 minutos intensos por delante. Con el empate le alcanzará al equipo de Eugenio Carranza para meterse en los cuartos de final.

En el partido de ida, disputado el pasado domingo en el estadio “Guillermo Cepeda”, Racing mostró carácter y eficacia para quedarse con un triunfo de enorme valor. Apenas iniciado el encuentro, Simón Fiorito abrió el marcador para el Bohemio y obligó a Compañía a adelantarse en el campo. El equipo local reaccionó y logró dar vuelta el resultado, pero Racing supo golpear en momentos clave: primero con el tanto de Bruno Pautazzo sobre el cierre del primer tiempo y luego, en el complemento, con la aparición de Sebastián Illoa , que terminó marcando el 3 a 2 definitivo.

Ese rendimiento le permitió a Racing cumplir el plan trazado en la previa: conseguir un buen resultado como visitante para definir la serie en casa, con el respaldo de su gente y en un escenario que conoce a la perfección.

90 para confirmar el sueño

Más allá de la ventaja, en el cuerpo técnico y en el plantel son conscientes de que nada está definido. Compañía llega obligado a buscar el resultado y seguramente propondrá un partido intenso, por lo que Racing deberá sostener la concentración, ser ordenado y aprovechar los espacios que pueda dejar su rival.

El apoyo del público será un factor clave en el “Carlos Morales”, donde se espera un buen marco para acompañar a un equipo que viene ilusionando y que sabe que está ante una oportunidad importante de seguir avanzando en el torneo.

Lo que viene en el camino

El ganador de esta llave avanzará a los cuartos de final, donde se medirá con el vencedor del cruce entre Colón de Chivilcoy y Argentino de Chacabuco. Esa serie también se definirá este domingo, desde las 20:15, luego del empate 2 a 2 registrado en el partido de ida disputado en Chacabuco.

Tras el cierre de los octavos, el Torneo Regional Federal Amateur entrará en un receso, y los cuartos de final están programados para los días 4 y 11 de enero. Racing buscará que este domingo sea una noche de confirmación en el “Carlos Morales” y dar un nuevo paso en el camino hacia el ansiado ascenso.