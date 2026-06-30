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    • El Aeródromo de Pergamino, clave para garantizar vuelos durante las 24 horas

    Único habilitado en la región para operaciones en todo momento, el Aeródromo Provincial de Pergamino es un espacio fundamental.

    30 de junio de 2026 - 15:59
    El Aeródromo Provincial de Pergamino, clave en la región.

    La infraestructura y operatividad del Aeródromo Provincial de Pergamino volvieron a demostrar su importancia para el sistema de emergencias sanitarias al posibilitar, una vez más, la realización de un vuelo sanitario destinado al traslado urgente de un menor de edad hacia el Hospital Garrahan, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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    La intervención aérea permitió agilizar el traslado del paciente para que pudiera recibir atención médica especializada en uno de los centros pediátricos de mayor complejidad del país, poniendo en evidencia el valor estratégico que tiene el aeródromo para la atención de situaciones críticas en la región.

    Clave y operativo las 24 horas

    El operativo pudo desarrollarse con normalidad gracias a que las instalaciones del predio se encuentran en condiciones óptimas para recibir y despachar aeronaves sanitarias durante cualquier momento del día, incluso en horario nocturno.

    Entre los aspectos que hicieron posible la operación se destacan el correcto funcionamiento del sistema de balizamiento, indispensable para los despegues y aterrizajes en condiciones de baja visibilidad o durante la noche, así como el excelente estado de la pista, que fue repavimentada mediante una inversión realizada con fondos municipales.

    De noche y con todos los servicios

    A ello se suman la adecuada iluminación de todo el predio, los espacios de espera acondicionados para el personal y los familiares de los pacientes, y el mantenimiento permanente de las instalaciones, factores que consolidan al Aeródromo Provincial de Pergamino como una infraestructura estratégica para la ciudad y la zona de influencia.

    Gracias a estas condiciones, el aeródromo continúa siendo el único de la región con capacidad para operar las 24 horas, característica que resulta fundamental cuando se presentan emergencias médicas en las que cada minuto puede ser determinante para la evolución de un paciente.

    Los vuelos sanitarios constituyen una herramienta indispensable dentro de la red de atención de alta complejidad, ya que permiten reducir considerablemente los tiempos de traslado hacia hospitales especializados, facilitando el acceso a tratamientos que, en muchos casos, no pueden brindarse en los centros de salud locales.

    Mantenimiento constante

    En este sentido, el reciente traslado al Hospital Garrahan vuelve a poner de relieve la importancia de contar con una infraestructura aeroportuaria moderna, segura y permanentemente operativa, capaz de responder de manera inmediata ante situaciones críticas.

    Desde hace varios años, el Aeródromo Provincial de Pergamino cumple un rol fundamental no sólo para la aviación general, sino también para la realización de vuelos sanitarios, operativos oficiales y diversas actividades vinculadas con la seguridad y la atención de emergencias.

    Cada nueva evacuación aérea confirma la trascendencia de las inversiones realizadas para mejorar sus instalaciones y garantizar que el predio permanezca operativo las 24 horas, brindando una respuesta rápida cuando la salud y la vida de las personas dependen de la posibilidad de efectuar un traslado aéreo en el menor tiempo posible.

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