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    • Sergio "Cachito" Vigil brindará una clínica de hockey en Pergamino

    El histórico entrenador de Las Leonas y Los Leones llegará, junto a su hijo Thiago, el 22 de julio al predio de hockey de la Ciudad Deportiva de Sirio Libanés.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    30 de junio de 2026 - 15:55
    Una oportunidad única para vivir el hockey de la mano de una leyenda.

    Una oportunidad única para vivir el hockey de la mano de una leyenda.

    @clubsiriolibanespergamino

    Pergamino recibirá la visita de una de las máximas referencias del hockey argentino. El miércoles 22 de julio, Sergio "Cachito" Vigil brindará una clínica en el predio de hockey de la Ciudad Deportiva de Sirio Libanés, acompañado por su hijo Thiago Vigil.

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    La actividad promete ser uno de los acontecimientos más importantes del año para el hockey de la ciudad, ya que permitirá compartir experiencias y conocimientos con uno de los entrenadores más influyentes de la historia de este deporte en la Argentina. En los próximos días el Club Sirio Libanés dará a conocer los horarios, el formato de la clínica y la modalidad de inscripción.

    Un referente que marcó una época

    Hablar de Sergio "Cachito" Vigil es hablar de una de las figuras más trascendentes del hockey argentino. Exjugador y exentrenador del Club Ciudad de Buenos Aires, fue el responsable de conducir el proceso que cambió para siempre la historia del seleccionado argentino femenino.

    En 1997 asumió la conducción técnica del equipo nacional, que poco tiempo después comenzó a ser conocido como Las Leonas, nombre que terminó convirtiéndose en un símbolo del deporte argentino. Bajo su liderazgo, el seleccionado alcanzó una identidad basada en la entrega, el compromiso y la competitividad que lo llevó a instalarse entre las grandes potencias mundiales.

    Durante su ciclo conquistó el oro en los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1999, la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, el Champions Trophy 2001 y el histórico Campeonato Mundial de Perth 2002, primer título del mundo para el hockey femenino argentino. Y también obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

    Tras ese exitoso proceso pasó a dirigir a Los Leones, el seleccionado masculino argentino, entre 2004 y 2008. Su trayectoria continuó luego al frente de River Plate y actualmente es el entrenador de la selección femenina de Chile, Las Diablas, consolidándose además como uno de los conferencistas sobre liderazgo, trabajo en equipo y motivación más reconocidos de Latinoamérica.

    Thiago Vigil también presente

    La clínica contará además con la participación de Thiago Vigil, quien desarrolla una destacada carrera como entrenador y jugador del Club Ciudad de Buenos Aires. Con 22 años, actualmente es entrenador de la Quinta División A, asistente técnico del plantel superior A y entrenador de la Escuela Formativa Sub 14 de Buenos Aires. Paralelamente continúa su carrera como jugador del Club Ciudad y posee la certificación de Coach Nivel 2 de la Federación Internacional de Hockey (FIH), mientras cursa el Nivel 3.

    Anteriormente trabajó como entrenador de categorías formativas y asistente de planteles superiores en Liceo Naval y también integró los cuerpos técnicos de divisiones inferiores y del equipo superior D de Ciudad de Buenos Aires.

    Una oportunidad única para el hockey de Pergamino

    La presencia de Sergio y Thiago Vigil representa una oportunidad excepcional para el crecimiento del hockey local. Jugadores, entrenadores y profesores podrán acceder de primera mano a conceptos técnicos, tácticos y metodológicos desarrollados por dos entrenadores de amplia experiencia, en una jornada que promete convocar a participantes de Pergamino y la región. En los próximos días se informarán oficialmente los horarios de la clínica, los cupos disponibles y la forma de inscripción.

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