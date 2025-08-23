Agustina Propato: "Zárate atraviesa un vaciamiento y los trabajadores temen por su futuro laboral"

Agustina Propato , candidata a diputada nacional por Buenos Aires, lanzó duras críticas al gobierno de Javier Milei y alertó sobre el impacto de sus políticas en el entramado industrial bonaerense , durante una entrevista en Radio del Plata.

“Gobiernan para beneficiar a pequeños grupos, avasallan las paritarias, trasladan los costos de los servicios a la gente y no aseguran un piso mínimo de dignidad para las mayorías”, señaló la dirigente.

Propato remarcó que Zárate, históricamente una zona próspera por su puerto y polo industrial , hoy atraviesa un proceso de vaciamiento . “Estamos hablando del corredor fabril más importante del país y del Cono Sur, que hoy se encuentra en retroceso”, expresó.

Entre las situaciones más críticas, denunció la paralización del CAREM , el reactor nuclear argentino que tenía un 85% de avance tras una inversión de 700 millones de dólares . “Es uno de los desarrollos más importantes del mundo en reactores modulares de mediana potencia, y este gobierno lo tiró por la borda”, afirmó.

Desmantelamiento de las centrales nucleares

También advirtió sobre el desmantelamiento de las centrales nucleares, la crisis en la industria automotriz —con Toyota analizando trasladarse a Brasil— y la recesión del sector metalmecánico. “Hasta Paolo Rocca, de Techint, dijo que estas políticas van en contra de la producción de acero”, recordó.

Críticas por la concesión de la hidrovía

Otro punto cuestionado por Propato fue la concesión por 60 años de la Hidrovía del Paraná, que calificó como “un negocio multimillonario repartido entre grupos ligados al macrismo, con irregularidades a la vista”.

Para la candidata, todo este escenario genera un efecto inmediato: el temor a perder el empleo. “Ese miedo funciona como la reforma laboral encubierta más efectiva”, concluyó.