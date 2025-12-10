miércoles 10 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • ¿Llega la lluvia o sigue el sol? El clima juega al misterio en Pergamino

    Aunque el día amaneció radiante, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia lluvias para la tarde noche de este miércoles.

    10 de diciembre de 2025 - 14:45
    El Servicio Meteorológico Nacional anticipa incluso una tormenta fuerte para nuestra ciudad.

    El Servicio Meteorológico Nacional anticipa incluso una tormenta fuerte para nuestra ciudad.

    UNIVISION

    La jornada de este miércoles se presenta soleada, cálida y sin señales aparentes de mal tiempo, pero el panorama podría cambiar en pocas horas. Según los informes meteorológicos, la inestabilidad avanzará sobre gran parte de la provincia de Buenos Aires, incluido Pergamino, donde se espera la posible llegada de chaparrones, lluvias y tormentas aisladas entre la tarde y las primeras horas de la noche.

    Lee además
    Ternium anuncia una propuesta cultural abierta a toda la comunidad de San Nicolás: el Concierto Rock Pop Sinfónico, un espectáculo que reúne a 50 artistas en escena y que combina la fuerza del rock y el pop internacional con la potencia de la música sinfónica.

    San Nicolás: Ternium ofrece un Concierto Rock Pop Sinfónico gratuito para despedir el año
    Este lunes se presenta como una jornada de transición en Pergamino, marcada por la humedad  y una temperatura máxima prevista de 23 grados.

    Cayeron casi 70 milímetros en Pergamino y crece la pregunta: ¿Cómo seguirá el clima?

    Tormenta fuerte y ráfagas de hasta 50 km/h

    El Servicio Meteorológico Nacional anticipa incluso una tormenta fuerte para nuestra ciudad, con la probabilidad de ráfagas de viento sur que podrían alcanzar los 50 km/h. Si bien en términos generales se prevén tormentas moderadas, no se descarta que algunas se intensifiquen de manera puntual, generando actividad eléctrica, lluvia abundante en cortos períodos y cambios bruscos de viento.

    Jueves: más inestabilidad

    La tendencia continuará el jueves, con probabilidad de lluvias y tormentas en buena parte del territorio bonaerense. En horas de la tarde y la noche, algunos de estos fenómenos podrían volver a ser localmente fuertes, manteniendo el escenario de variabilidad climática.

    Viernes de calor elevado

    El alivio llegaría el viernes, cuando el pronóstico no indica fenómenos relevantes. El cielo se mantendría a pleno sol, acompañado por un marcado ascenso térmico: la temperatura máxima podría superar los 33 grados.

    Otro fin de semana inestable

    Para el fin de semana, las condiciones volverán a desmejorar, con nuevas chances de inestabilidad y tormentas aisladas que podrían repetirse en distintos momentos.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Nicolás: Ternium ofrece un Concierto Rock Pop Sinfónico gratuito para despedir el año

    Cayeron casi 70 milímetros en Pergamino y crece la pregunta: ¿Cómo seguirá el clima?

    ¿Armaste la pileta de lona para el verano?: guía para que el agua se mantenga intacta

    Diversity Fest Pergamino: un desfile inclusivo que culminará con el Mes de la Discapacidad

    Pergamino Básquet busca otra alegría en casa ante Central Entrerriano

    Un cierre con chapuzón en Pergamino: el Programa "Vuelta al agua" despidió el año entre juegos y aprendizaje

    Argentino barrió a Comu y alcanzó el tricampeonato

    Estacionamiento: instan a los automovilistas a respetar la señalización y evitar multas

    De Comu a la Selección: Bautista Gobetti debuta en el Sudamericano U17

    Javier Martínez celebró la baja de retenciones y destacó el impacto para Pergamino y el interior productivo

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    ¿armaste la pileta de lona para el verano?: guia para que el agua se mantenga intacta

    ¿Armaste la pileta de lona para el verano?: guía para que el agua se mantenga intacta

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Regatas derrotó a San Martín de Pérez Millán en definición por penales tras empatar 0 a 0 al cabo de los 90 minutos en un partido disputo en cancha de Conesa por los cuartos de final de la Copa Nicoleña

    San Nicolás: Regatas avanzó a semifinales en la Copa Nicoleña tras vencer por penales a San Martín
    Durante una ola de calor, mantener una buena hidratación es esencial para prevenir mareos, fatiga y golpes de calor, sobre todo en personas mayores, niñas y niños o quienes trabajan al aire libre.

    Los mejores alimentos para combatir el calor extremo: cómo sumar agua al cuerpo sin darte cuenta

    ¿Armaste la pileta de lona para el verano?: guía para que el agua se mantenga intacta

    ¿Armaste la pileta de lona para el verano?: guía para que el agua se mantenga intacta

    La final del Torneo Clausura se disputó este martes en el DAM, donde Independiente superó 87 a 79 a Ciudad de Campana.

    Zárate: Independiente volvió a gritar campeón y se quedó con el Clausura de básquetbol

    Fútbol: el álbum de figuritas del Mundial 2026 es el más grande de la historia

    Fútbol: el álbum de figuritas del Mundial 2026 es el más grande de la historia