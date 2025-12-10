¿Llega la lluvia o sigue el sol? El clima juega al misterio en Pergamino

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa incluso una tormenta fuerte para nuestra ciudad. UNIVISION

La jornada de este miércoles se presenta soleada, cálida y sin señales aparentes de mal tiempo, pero el panorama podría cambiar en pocas horas. Según los informes meteorológicos, la inestabilidad avanzará sobre gran parte de la provincia de Buenos Aires, incluido Pergamino, donde se espera la posible llegada de chaparrones, lluvias y tormentas aisladas entre la tarde y las primeras horas de la noche.

Tormenta fuerte y ráfagas de hasta 50 km/h El Servicio Meteorológico Nacional anticipa incluso una tormenta fuerte para nuestra ciudad, con la probabilidad de ráfagas de viento sur que podrían alcanzar los 50 km/h. Si bien en términos generales se prevén tormentas moderadas, no se descarta que algunas se intensifiquen de manera puntual, generando actividad eléctrica, lluvia abundante en cortos períodos y cambios bruscos de viento.

Jueves: más inestabilidad La tendencia continuará el jueves, con probabilidad de lluvias y tormentas en buena parte del territorio bonaerense. En horas de la tarde y la noche, algunos de estos fenómenos podrían volver a ser localmente fuertes, manteniendo el escenario de variabilidad climática.

Viernes de calor elevado El alivio llegaría el viernes, cuando el pronóstico no indica fenómenos relevantes. El cielo se mantendría a pleno sol, acompañado por un marcado ascenso térmico: la temperatura máxima podría superar los 33 grados.

Otro fin de semana inestable Para el fin de semana, las condiciones volverán a desmejorar, con nuevas chances de inestabilidad y tormentas aisladas que podrían repetirse en distintos momentos.

