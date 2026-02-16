Pergamino: clima inestable y húmedo para lo que resta del fin de semana de Carnaval

Luego de un domingo marcado por precipitaciones constantes desde las primeras horas del día y durante buena parte de la tarde —con un registro cercano a los 30 milímetros— el clima en Pergamino seguirá mostrando condiciones variables en el tramo final del fin de semana XXL por Carnaval .

La inestabilidad no será extrema, pero sí persistirá la nubosidad y el elevado porcentaje de humedad, configurando jornadas pesadas y con escasa presencia solar.

Este lunes comenzó con cielo mayormente nublado y un alto porcentaje de humedad, que se mantendrá por encima del 75% durante toda la jornada.

La temperatura máxima alcanzará los 29 grados, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 16. El viento sopla desde el sector este, un factor que contribuye a mantener el cielo cubierto y la sensación térmica elevada.

Si bien no se descartan lluvias aisladas, las probabilidades son bajas y, de registrarse, serían de baja intensidad.

Martes de Carnaval: nubes y poco sol

Para este martes, último feriado que completa el fin de semana XXL por la celebración del Carnaval, el panorama será similar.

Se anticipa un día mayormente nublado, con escasa presencia solar y altos niveles de humedad. La temperatura máxima volverá a situarse en los 29 grados, mientras que la mínima ascenderá a los 19, marcando una madrugada más templada.

La estabilidad será relativa, con condiciones que se mantendrán dentro de parámetros típicos de esta época del año.

Mitad de semana con probables chaparrones

De cara al miércoles y jueves, el pronóstico indica un aumento en la inestabilidad. Se prevé una alta probabilidad de chaparrones en la ciudad, lo que podría generar nuevos acumulados de lluvia.

Sin embargo, estas precipitaciones no serían suficientes para provocar un descenso significativo en las temperaturas. Las máximas continuarían en torno a los 29 grados, manteniendo el ambiente cálido y húmedo.

De esta manera, el fin de semana XXL cerrará con condiciones típicamente estivales: calor moderado, mucha humedad y un cielo que alternará entre la nubosidad persistente y breves mejoramientos.