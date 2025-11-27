jueves 27 de noviembre de 2025
    • Prohíben el ingreso al hincha de Douglas Haig que invadió el campo de juego en el partido con Atlético Rafaela

    APreViDe dispuso la prohibición de concurrencia para el hincha del Rojinegro que ingresó al campo de juego durante el final del partido ante Atlético Rafaela en el estadio Miguel Morales.

    27 de noviembre de 2025 - 14:40
    La sanción regirá por tiempo indeterminado en todos los estadios de la Provincia de Buenos Aires, mientras avanza la investigación del episodio ocurrido el pasado domingo en Pergamino.

    La sanción regirá por tiempo indeterminado en todos los estadios de la Provincia de Buenos Aires, mientras avanza la investigación del episodio ocurrido el pasado domingo en Pergamino.

    LA GLORIA O DEVOTO.

    La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe) dispuso una medida firme tras los incidentes ocurridos en el cierre del partido entre Douglas Haig y Atlético de Rafaela, correspondiente al partido de ida de una de las semifinales del Torneo Federal A. El organismo confirmó que el simpatizante que saltó al campo de juego quedará impedido de asistir a los estadios de la provincia de Buenos Aires por tiempo indeterminado.

    El episodio tuvo lugar el domingo 23 de noviembre, cuando Fernando Daniel Idroggino, de 38 años, superó el alambrado perimetral del estadio Miguel Morales e intentó confrontar al árbitro del partido, Fernando Rekers. La rápida acción policial permitió detenerlo e identificarlo. Luego, el caso quedó en manos de la Justicia y fue notificado a APreViDe, que resolvió imponer la prohibición de concurrencia mientras avance el proceso.

    Cómo sigue la serie

    El equipo dirigido técnicamente por Sebastián Cejas deberá ir por la remontada fuera de casa. Tras la derrota por 2 a 1 en Pergamino, el partido de vuelta frente a Atlético de Rafaela se disputará el domingo 30 de noviembre a las 18:15 en el Nuevo Monumental.

    Ese mismo día, pero a las 17:00, se jugará la revancha entre San Martín de Formosa y 9 de Julio de Rafaela. En ambas llaves, los equipos que actúan como locales en la segunda semifinal mantienen la ventaja deportiva en caso de igualdad en el global.

    Los integrantes de la gestión del Consejo Escolar 2023 - 2025: los consejeros escolares Gonzalo Aguerre; Matías Moyano; Analía Capriotti; Silvia Yotti; Mariela Llop y Mariano Bocanera.

    Se desarrolló la última sesión ordinaria del Consejo Escolar con la actual composición de autoridades

    La sanción regirá por tiempo indeterminado en todos los estadios de la Provincia de Buenos Aires, mientras avanza la investigación del episodio ocurrido el pasado domingo en Pergamino.

    Prohíben el ingreso al hincha de Douglas Haig que invadió el campo de juego en el partido con Atlético Rafaela

