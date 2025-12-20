sábado 20 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Bajó la temperatura y llegó el respiro: ¿Habrá nuevas lluvias en Pergamino?

    Tras varios días sofocantes y una máxima temperatura de 36 grados el viernes, las lluvias registradas en la madrugada de este sábado marcaron un cambio.

    20 de diciembre de 2025 - 15:20
    En total, cayeron 35 milímetros, un registro que permitió no solo refrescar el ambiente sino también modificar el panorama climático para el resto del fin de semana.

    En total, cayeron 35 milímetros, un registro que permitió no solo refrescar el ambiente sino también modificar el panorama climático para el resto del fin de semana.

    TV PUBLICA

    Luego de jornadas intensas de calor, que tuvieron su pico el viernes con una temperatura que alcanzó los 36 grados, Pergamino experimentó un alivio térmico a partir de las lluvias registradas durante la madrugada de este sábado. En total, cayeron 35 milímetros, un registro que permitió no solo refrescar el ambiente sino también modificar el panorama climático para el resto del fin de semana.

    Lee además
    Este lunes se presenta con condiciones más agradables. La temperatura máxima alcanzará los 27 grados.

    Tras las lluvias, Pergamino inicia la semana con alivio térmico y pronóstico de buen clima
    La ceremonia reunió a los egresados, sus familias, docentes y autoridades municipales, y se vivió como una verdadera celebración del esfuerzo y la constancia.

    Quince años sembrando oportunidades: Emprender celebró su historia entregando más de 300 diplomas

    Con este cambio, la temperatura descendió de manera significativa y para este sábado se espera una máxima de 28 grados, muy por debajo de los valores extremos de los días previos. De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, durante la tarde se mantiene la probabilidad de lluvias aisladas, con chances que oscilan entre el 40 y el 70 por ciento.

    Cómo seguirá el tiempo el fin de semana

    Las precipitaciones podrían volver a hacerse presentes en la madrugada del domingo, aunque con el correr de las horas el día se presentaría agradable, con cielo parcialmente nublado y una temperatura que alcanzaría los 30 grados. Sin embargo, hacia la noche no se descarta un nuevo episodio de lluvias aisladas.

    Inicio de semana: calor en ascenso

    De cara al comienzo de la próxima semana, el lunes se perfila como una jornada nublada, con una temperatura máxima cercana a los 29 grados. En tanto, el martes y el miércoles se anticipan días soleados y calurosos, con valores térmicos que volverían a trepar hasta los 33 grados, marcando el retorno de condiciones típicamente estivales.

    Así, tras el intenso calor de los últimos días, la lluvia trajo un respiro para Pergamino, aunque el pronóstico indica que el verano seguirá haciendo sentir su presencia en la ciudad durante la semana próxima.

    Temas
    Seguí leyendo

    Tras las lluvias, Pergamino inicia la semana con alivio térmico y pronóstico de buen clima

    Quince años sembrando oportunidades: Emprender celebró su historia entregando más de 300 diplomas

    Pergamino fue sede de un debate clave sobre política criminal y seguridad

    Fast Track, una nueva inversión logística que refuerza a Pergamino como polo productivo regional

    Una alfombra roja para la inclusión: casi 50 personas con discapacidad desfilarán en el Inclusive Model Fest

    La trompeta que dejó huella: homenaje al músico local Guillermo Aguilar

    Avatar: Fuego y Cenizas llega a Cinema Pergamino con un estreno de alto impacto

    Todo lo que pasa este fin de semana en la cultura de Pergamino

    Soledad Aita se quedó con la Estrella Dorada en la Fiesta de la Asociación Atlética

    Pergamino participó del ciclo de webinarios "Decidir con datos: gestión local basada en evidencia"

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La ceremonia reunió a los egresados, sus familias, docentes y autoridades municipales, y se vivió como una verdadera celebración del esfuerzo y la constancia.

    Quince años sembrando oportunidades: Emprender celebró su historia entregando más de 300 diplomas

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    En total, cayeron 35 milímetros, un registro que permitió no solo refrescar el ambiente sino también modificar el panorama climático para el resto del fin de semana.

    Bajó la temperatura y llegó el respiro: ¿Habrá nuevas lluvias en Pergamino?
    el cambio de estación se producirá este domingo a las 12.03, de acuerdo con la Hora Oficial Argentina, según informó el Servicio de Hidrografía Naval.

    Comienza el verano en Argentina: ¿Cuándo será el día más largo del año y la noche más breve?

    El arma secuestrada en el procedimiento policial de aprehensión del sospechoso.

    Un jubilado de 87 años baleó a su yerno tras una discusión familiar en Manuel Ocampo

    El intendente Santiago Passaglia se refirió al estado de las playas Barranquitas y El Arenal, actualmente clausuradas, y aseguró que el Municipio cumplió con todos los requerimientos solicitados.

    San Nicolás: Passaglia pidió "sentido común" para destrabar la clausura de las playas Barranquitas y El Arenal

    La ceremonia reunió a los egresados, sus familias, docentes y autoridades municipales, y se vivió como una verdadera celebración del esfuerzo y la constancia.

    Quince años sembrando oportunidades: Emprender celebró su historia entregando más de 300 diplomas