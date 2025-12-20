Bajó la temperatura y llegó el respiro: ¿Habrá nuevas lluvias en Pergamino?

En total, cayeron 35 milímetros, un registro que permitió no solo refrescar el ambiente sino también modificar el panorama climático para el resto del fin de semana. TV PUBLICA

Luego de jornadas intensas de calor, que tuvieron su pico el viernes con una temperatura que alcanzó los 36 grados, Pergamino experimentó un alivio térmico a partir de las lluvias registradas durante la madrugada de este sábado. En total, cayeron 35 milímetros, un registro que permitió no solo refrescar el ambiente sino también modificar el panorama climático para el resto del fin de semana.

Con este cambio, la temperatura descendió de manera significativa y para este sábado se espera una máxima de 28 grados, muy por debajo de los valores extremos de los días previos. De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, durante la tarde se mantiene la probabilidad de lluvias aisladas, con chances que oscilan entre el 40 y el 70 por ciento.

Cómo seguirá el tiempo el fin de semana Las precipitaciones podrían volver a hacerse presentes en la madrugada del domingo, aunque con el correr de las horas el día se presentaría agradable, con cielo parcialmente nublado y una temperatura que alcanzaría los 30 grados. Sin embargo, hacia la noche no se descarta un nuevo episodio de lluvias aisladas.

Inicio de semana: calor en ascenso De cara al comienzo de la próxima semana, el lunes se perfila como una jornada nublada, con una temperatura máxima cercana a los 29 grados. En tanto, el martes y el miércoles se anticipan días soleados y calurosos, con valores térmicos que volverían a trepar hasta los 33 grados, marcando el retorno de condiciones típicamente estivales.

Así, tras el intenso calor de los últimos días, la lluvia trajo un respiro para Pergamino, aunque el pronóstico indica que el verano seguirá haciendo sentir su presencia en la ciudad durante la semana próxima.

Compartí esta nota en redes sociales:





