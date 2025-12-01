Día Mundial de Respuesta al VIH: un llamado a la prevención, el diagnóstico y el cuidado

Cada 1 de diciembre es una fecha destinada a visibilizar la gravedad del VIH y a promover acciones concretas para enfrentarla. UNAIDS

Este lunes, como cada 1º de diciembre, se conmemora el Día Mundial de Respuesta al VIH, una fecha destinada a visibilizar la gravedad de esta infección y a promover acciones concretas para enfrentarla. La jornada, instaurada por la ONU en 1998 durante la Cumbre Mundial de Ministros de Salud, se enmarca dentro de los programas globales de prevención del Sida.

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) representa la etapa más avanzada de la infección por VIH, un virus que ataca los glóbulos blancos y debilita el sistema inmunitario, facilitando la aparición de infecciones y enfermedades graves. El virus se transmite a través de fluidos corporales como sangre, leche materna, semen y secreciones vaginales, además de poder transmitirse de madre a hijo durante el embarazo o el parto.

El VIH en el mundo: cifras que alertan Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el VIH continúa siendo uno de los principales desafíos sanitarios del planeta. Se estima que ha causado alrededor de 44,1 millones de muertes a nivel global. A finales de 2024, unas 40,8 millones de personas vivían con el virus, el 65% de ellas en África. Ese mismo año, 630.000 personas fallecieron por causas relacionadas y 1,3 millones contrajeron la infección.

Si bien todavía no existe una cura, los avances en prevención, diagnóstico y tratamientos permiten que la infección sea hoy una condición crónica tratable. Con el acompañamiento y la medicación adecuada, las personas con VIH pueden llevar una vida larga y saludable.

Pergamino: acceso, acompañamiento y prevención En nuestra ciudad, la Secretaría de Salud de Pergamino refuerza en esta fecha un mensaje clave: “cuidarse es quererse”. Como parte de las acciones de prevención y acompañamiento, recuerda que el Consultorio Amigable ofrece información, contención y la realización del test rápido, gratuito y confidencial. El espacio funciona en el CAPS Salvador Mazza, ubicado en Vicente López 2002, y atiende los martes, miércoles y jueves de 14:00 a 16:00. Los test se realizan los martes y jueves. Desde el área de Salud insisten: “Hacete el test: es prevención, es salud, es presente y es futuro”.

