lunes 01 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Día Mundial de Respuesta al VIH: un llamado a la prevención, el diagnóstico y el cuidado

    Cada 1º de diciembre se recuerda la importancia de la detección temprana y el acceso a tratamientos al VIH. La labor del Consultorio Amigable de Pergamino.

    1 de diciembre de 2025 - 14:26
    Cada 1 de diciembre es una fecha destinada a visibilizar la gravedad del VIH y a promover acciones concretas para enfrentarla.

    Cada 1 de diciembre es una fecha destinada a visibilizar la gravedad del VIH y a promover acciones concretas para enfrentarla.

    UNAIDS

    Este lunes, como cada 1º de diciembre, se conmemora el Día Mundial de Respuesta al VIH, una fecha destinada a visibilizar la gravedad de esta infección y a promover acciones concretas para enfrentarla. La jornada, instaurada por la ONU en 1998 durante la Cumbre Mundial de Ministros de Salud, se enmarca dentro de los programas globales de prevención del Sida.

    Lee además
    Felicitas Capdevila Rojas finalizó cuarta en el all around del Nivel 6 Categoría Infantil.

    Felicitas Capdevila Rojas campeona por equipos y Top 4 individual en el Nacional
    la municipalidad de pergamino convoca a las entidades de bien publico

    La Municipalidad de Pergamino convoca a las entidades de bien público

    El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) representa la etapa más avanzada de la infección por VIH, un virus que ataca los glóbulos blancos y debilita el sistema inmunitario, facilitando la aparición de infecciones y enfermedades graves. El virus se transmite a través de fluidos corporales como sangre, leche materna, semen y secreciones vaginales, además de poder transmitirse de madre a hijo durante el embarazo o el parto.

    El VIH en el mundo: cifras que alertan

    Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el VIH continúa siendo uno de los principales desafíos sanitarios del planeta. Se estima que ha causado alrededor de 44,1 millones de muertes a nivel global. A finales de 2024, unas 40,8 millones de personas vivían con el virus, el 65% de ellas en África. Ese mismo año, 630.000 personas fallecieron por causas relacionadas y 1,3 millones contrajeron la infección.

    Si bien todavía no existe una cura, los avances en prevención, diagnóstico y tratamientos permiten que la infección sea hoy una condición crónica tratable. Con el acompañamiento y la medicación adecuada, las personas con VIH pueden llevar una vida larga y saludable.

    Pergamino: acceso, acompañamiento y prevención

    En nuestra ciudad, la Secretaría de Salud de Pergamino refuerza en esta fecha un mensaje clave: “cuidarse es quererse”. Como parte de las acciones de prevención y acompañamiento, recuerda que el Consultorio Amigable ofrece información, contención y la realización del test rápido, gratuito y confidencial.

    El espacio funciona en el CAPS Salvador Mazza, ubicado en Vicente López 2002, y atiende los martes, miércoles y jueves de 14:00 a 16:00. Los test se realizan los martes y jueves. Desde el área de Salud insisten: “Hacete el test: es prevención, es salud, es presente y es futuro”.

    Temas
    Seguí leyendo

    Felicitas Capdevila Rojas campeona por equipos y Top 4 individual en el Nacional

    La Municipalidad de Pergamino convoca a las entidades de bien público

    Alfonso Domenech se despidió del Nº 1 con un 16º puesto en Mendoza

    Cayeron casi 70 milímetros en Pergamino y crece la pregunta: ¿Cómo seguirá el clima?

    Sunset vuelve a los escenarios en Pergamino con un show lleno de clásicos del rock

    Joaquín Debeljuh Taruselli cierra un 2025 inolvidable con doble coronación

    El sueño de ascenso de Douglas se apagó en Rafaela

    Proyecto Coral Pergamino presenta el espectáculo integral De Juglares y Trovadores

    El cantor Javier Astrada regresa a Pergamino para celebrar el Día Nacional del Tango

    Paulina Torres inaugura el Festival de Diciembre del Tasso con Antídoto

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Este lunes se presenta como una jornada de transición en Pergamino, marcada por la humedad  y una temperatura máxima prevista de 23 grados.

    Cayeron casi 70 milímetros en Pergamino y crece la pregunta: ¿Cómo seguirá el clima?

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Felicitas Capdevila Rojas finalizó cuarta en el all around del Nivel 6 Categoría Infantil.

    Felicitas Capdevila Rojas campeona por equipos y Top 4 individual en el Nacional

    Por Fernando Bongiovanni
    Economía: La Cámara del Juguete adelanta un escenario crítico para las fiestas

    Economía: La Cámara del Juguete adelanta un "escenario crítico" para las fiestas

    La estatua de Lionel Messi partida a la mitad. Así no se trata a un ídolo. video
    Tendencias

    ¡Con Lionel Messi no! Destrozaron una estatua del rosarino en Mar del Plata

    La causa por el fentanilo contaminado suma nuevas declaraciones que apuntan a irregularidades graves en Laboratorios Ramallo

    Fentanilo mortal: exempleados de Laboratorios Ramallo revelan fallas y falsificaciones internas

    La Municipalidad de Pergamino convoca a las entidades de bien público

    La Municipalidad de Pergamino convoca a las entidades de bien público