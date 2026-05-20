El Municipio de Zárate impulsa un espacio para mejorar las habilidades comunicativas en la infancia

Con el objetivo de acompañar el desarrollo de las habilidades comunicativas y fortalecer los vínculos familiares a través del juego, el Municipio de Zárate lleva adelante el taller “Lenguaje en Juego”, una propuesta destinada a niños y niñas de entre 3 y 5 años que presentan ausencia o escasez de lenguaje.

El Municipio de la ciudad de Zárate desarrolla el taller “Lenguaje en Juego”, una iniciativa orientada a niños y niñas de entre 3 y 5 años con ausencia o escasez de lenguaje. La propuesta se realiza en la Unidad Sanitaria San Martín de Porres y combina el trabajo profesional con la participación activa de las familias.

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Con el objetivo de acompañar el desarrollo de las habilidades comunicativas en la primera infancia, el Municipio puso en marcha este espacio terapéutico coordinado por la Lic. en Psicología Mariana Bottani y la Lic. en Fonoaudiología María Fernanda Stricker, ambas profesionales egresadas de la Universidad de Buenos Aires.

El taller está especialmente dirigido a niños que presentan dificultades en la adquisición del lenguaje y propone un abordaje grupal, participativo y centrado en el juego como herramienta fundamental para el aprendizaje.

Uno de los aspectos centrales de la propuesta es la participación de madres, padres y cuidadores, quienes acompañan activamente cada encuentro. Desde el equipo profesional remarcan que el lenguaje se construye en la interacción cotidiana y en los momentos compartidos entre adultos y niños.

“El lenguaje crece en el encuentro, cuando hay juego, palabras y tiempo compartido”, destacan las especialistas, subrayando la importancia de generar espacios de escucha, comunicación y reciprocidad dentro del entorno familiar.

Cómo funciona el programa Lenguaje en Juego

Los encuentros se desarrollan semanalmente en la Unidad Sanitaria San Martín de Porres. Durante las actividades se trabaja en la estimulación de la expresión verbal, la ampliación del vocabulario y la construcción de frases, además de promover la atención conjunta y la interacción social.

A través de dinámicas lúdicas, el programa busca potenciar el desarrollo integral de los niños y brindar herramientas concretas a las familias para acompañar de manera efectiva el crecimiento comunicativo de sus hijos.