El Municipio y la Clínica Pergamino fortalecen el acceso a la salud de trabajadores municipales

El convenio permitirá que trabajadores municipales, junto a sus cónyuges, convivientes e hijos, puedan acceder a diferentes servicios médicos.

El Municipio de Pergamino concretó la firma de un importante convenio marco de colaboración institucional con la Clínica Pergamino , una iniciativa que busca ampliar y facilitar el acceso a prestaciones de salud para empleados municipales y sus familias. El acuerdo representa un paso significativo en materia de bienestar laboral y atención sanitaria, consolidando además el trabajo conjunto entre el Estado local y el sector privado.

La rúbrica del convenio se llevó adelante con la presencia del intendente Javier Martínez; el secretario de Gobierno Karim Dib; la secretaria de Salud Erica Períes; y la directora de Recursos Humanos Flavia Cascardo. En representación de la institución médica participaron el presidente Esteban Ramella, el director médico Julio Lanternier y el gerente general Diego Parra.

El convenio permitirá que trabajadores municipales, junto a sus cónyuges, convivientes e hijos, puedan acceder a diferentes servicios médicos y de bienestar mediante un sistema de acreditación coordinado entre el Municipio y la clínica.

Entre las prestaciones incluidas se destacan la guardia y atención de urgencias durante las 24 horas, consultas médicas generales y especializadas, estudios diagnósticos y de laboratorio, servicios de kinesiología, nutrición y salud laboral, internación clínica y unidades críticas, además de procedimientos quirúrgicos.

La posibilidad de contar con una cartilla específica y centralizar la atención médica en Pergamino constituye uno de los puntos más valorados del acuerdo, ya que permitirá agilizar trámites y facilitar el acceso a los servicios de salud para los empleados comunales y sus familias.

Entre lo público y lo privado

Desde la Clínica Pergamino remarcaron el valor social y sanitario de esta iniciativa. El presidente de la institución, Esteban Ramella, expresó: “La idea es acercarnos a través de nuestras prestaciones de salud a los empleados municipales que tienen IOMA y brindarles una prestación de servicios. Hemos dispuesto una cartilla especial e involucrado todos los servicios que prestamos desde la clínica para que puedan ser atendidos en Pergamino”.

Las palabras del directivo reflejan la intención de generar una atención más cercana y accesible, evitando derivaciones innecesarias y fortaleciendo la capacidad sanitaria local. La propuesta apunta además a optimizar la cobertura de quienes dependen de la obra social IOMA, ofreciendo una red integral de prestaciones en la ciudad.

Por su parte, el secretario de Gobierno Karim Dib destacó el significado institucional del convenio y lo vinculó directamente con uno de los principales lineamientos de gestión municipal. “La firma de este convenio es una evidencia más del cumplimiento de uno de nuestros principales ejes de gobierno, que es la articulación público-privada”, afirmó.

Un convenio de largo plazo

El acuerdo tendrá una vigencia de cinco años y no implicará erogaciones económicas para el Municipio, ya que las prestaciones médicas serán cubiertas por la obra social correspondiente. Este aspecto fue especialmente valorado por las autoridades, ya que permitirá ampliar beneficios para los trabajadores sin generar un costo adicional para las arcas municipales.

Asimismo, se conformará una comisión de seguimiento integrada por representantes del Municipio y de la Clínica Pergamino, cuyo objetivo será monitorear el funcionamiento del convenio, atender posibles inquietudes y optimizar la implementación del sistema.

La creación de este espacio de evaluación conjunta permitirá realizar ajustes y mejoras a medida que avance la aplicación del acuerdo, garantizando así una atención más eficiente y organizada.

Para bienestar de los trabajadores

Con esta iniciativa, el Municipio continúa impulsando políticas orientadas al cuidado y bienestar de los trabajadores municipales, entendiendo que el acceso ágil y eficiente a la salud constituye una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de quienes desempeñan funciones dentro de la administración pública.

Desde el Ejecutivo local señalaron además que los empleados municipales que tengan dudas o requieran mayor información podrán acercarse a la Dirección de Recursos Humanos, donde recibirán asesoramiento sobre el funcionamiento del convenio y las prestaciones disponibles.

El acuerdo representa un nuevo avance en la construcción de vínculos institucionales que buscan fortalecer los servicios de salud en Pergamino y ampliar derechos para los trabajadores y sus familias.