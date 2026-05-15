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    • Inclusión que transforma: alumnos de Los Buenos Hijos realizan pasantías educativas junto al Municipio

    El Municipio de Pergamino viene desarrollando junto a la Escuela Especial Los Buenos Hijos un valioso programa de pasantías educativas.

    15 de mayo de 2026 - 14:49
    El trabajo conjunto entre el Municipio y Los Buenos Hijos refleja una manera de entender la educación como una herramienta transformadora.

    El trabajo conjunto entre el Municipio y Los Buenos Hijos refleja una manera de entender la educación como una herramienta transformadora.

    PERGAMINO AL DIA

    La inclusión no se construye solamente desde los discursos. Muchas veces nace en los pequeños gestos cotidianos, en las oportunidades compartidas y en esos espacios donde cada persona puede sentirse parte. Bajo esa premisa, la Municipalidad de Pergamino, a través de la Subsecretaría de Educación y el área de Discapacidad, viene desarrollando junto a la Escuela Especial Los Buenos Hijos un valioso programa de pasantías educativas que busca abrir caminos hacia una mayor autonomía e inserción social y laboral para jóvenes con discapacidad intelectual.

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    La propuesta, que comenzó hace más de un mes, forma parte de un trabajo articulado entre el Estado municipal y la institución educativa, orientado a generar experiencias concretas de aprendizaje y participación comunitaria. A través de distintas actividades, los estudiantes tienen la posibilidad de fortalecer habilidades sociales, adquirir herramientas para el futuro y vincularse con otros espacios de la comunidad.

    La Escuela Los Buenos Hijos trabaja con alumnos y alumnas con discapacidad intelectual, en su mayoría personas con síndrome de Down y otros con retraso madurativo leve a moderado. La institución acompaña trayectorias educativas desde edades tempranas —alrededor de los 7 u 8 años— hasta jóvenes de 23 años, promoviendo procesos de crecimiento integral y desarrollo personal.

    Buenos Hijos

    Actividad especial

    En ese contexto, días atrás se llevó adelante una actividad especial denominada “Pequeños Encuentros, Grandes Aprendizajes”, una jornada cargada de emociones, juegos y experiencias compartidas. La iniciativa reunió a niños y niñas de los Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) con estudiantes y docentes de Los Buenos Hijos, quienes compartieron propuestas recreativas, dinámicas grupales y momentos de intercambio.

    Más allá de lo lúdico, la actividad tuvo un profundo sentido pedagógico y social: promover la convivencia, derribar barreras y fortalecer valores esenciales como el respeto, la empatía y la solidaridad.

    Desde la organización destacaron que estos encuentros permiten generar vínculos genuinos entre instituciones y construir una comunidad más inclusiva, donde las diferencias no sean un límite sino una oportunidad para aprender del otro.

    Una experiencia que abre oportunidades

    Las pasantías educativas representan mucho más que una práctica. Para muchos de los jóvenes participantes constituyen un primer acercamiento a entornos de responsabilidad, participación y trabajo en equipo, aspectos fundamentales para su futuro desarrollo personal y laboral.

    A su vez, la experiencia también interpela a la comunidad, invitándola a mirar la discapacidad desde una perspectiva de derechos, capacidades y posibilidades.

    “Consideramos muy importante continuar impulsando propuestas educativas inclusivas con impacto social, que permitan construir más oportunidades, promover la participación activa y generar espacios de encuentro para toda la comunidad”, expresó la subsecretaria de Educación, Ana Clara Luján.

    Construir inclusión desde el encuentro

    El trabajo conjunto entre el Municipio y Los Buenos Hijos refleja una manera de entender la educación como una herramienta transformadora, capaz de generar oportunidades reales y fortalecer la integración social.

    En tiempos donde muchas veces prevalece el individualismo, estas iniciativas ponen en valor la importancia del encuentro, la escucha y el aprendizaje compartido. Porque cuando se generan espacios donde todos pueden participar, crecer y sentirse valorados, la inclusión deja de ser un objetivo lejano para convertirse en una realidad concreta.

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