Arrebato violento: aprehendieron a una ladrona que le robó el celular a una adulta mayor en barrio La Amalia

La joven asaltante abordó violentamente a la adulta mayor que caminaba por inmediaciones de Ana Epifanio y San Luis.

Una pareja de ladrones se movilizaba en una moto 110 roja y la acompañante descendió a arrebatarle el celular a la adulta mayor.

Una mujer fue aprehendida por la Policía tras protagonizar un violento arrebato contra una adulta mayor en el barrio La Amalia. El robo del celular quedó registrado por cámaras de seguridad y permitió avanzar en la investigación. La Justicia ordenó allanamientos para dar con el cómplice y la motocicleta utilizada.

La DDI Pergamino detuvo a una pareja de ladrones tras robar en comercios y les secuestraron evidencias

El episodio ocurrió durante la mañana de este miércoles en el barrio La Amalia, donde una mujer mayor caminaba sola cuando fue interceptada por una pareja que se desplazaba en una motocicleta tipo 110 de color rojo.

Según se pudo reconstruir a partir de imágenes de cámaras de seguridad, los delincuentes observaron a la víctima y decidieron abordarla de manera sorpresiva. El conductor permaneció sobre el rodado en marcha, mientras su acompañante descendió para concretar el asalto.

La agresora inició un violento forcejeo con la víctima con el objetivo de arrebatarle el teléfono celular que llevaba en la mano. Durante la secuencia, la mujer mayor fue empujada y recibió insultos, en un contexto de extrema vulnerabilidad.

Tras varios segundos de resistencia, la atacante logró apoderarse del dispositivo electrónico y regresó rápidamente a la motocicleta, donde su cómplice la aguardaba para facilitar la fuga.

Fuga y alarma vecinal

Los asaltantes escaparon a gran velocidad por calle San Luis en dirección a Virgen de Lourdes, logrando abandonar el barrio en pocos segundos. El hecho generó preocupación entre los vecinos, quienes difundieron el video del robo en grupos de alarma comunitaria.

A partir de ese material, residentes de la zona comenzaron a intercambiar información para intentar identificar a los autores del hecho y ubicar a la víctima, con el objetivo de brindarle asistencia y acompañamiento.

Investigación y aprehensión

Con la intervención policial, se logró que la mujer damnificada compareciera y radicara la denuncia, confirmando que fue despojada de su celular tras un violento forcejeo. Su testimonio resultó clave para respaldar el registro fílmico.

En el marco de la investigación, se dispusieron operativos para dar con los autores del hecho. Como resultado, las fuerzas de seguridad lograron aprehender a la mujer señalada como autora material del arrebato.

Allanamientos y búsqueda

Por disposición judicial, además, se ordenaron allanamientos de urgencia ante el peligro en la demora, con el objetivo de localizar al cómplice que conducía la motocicleta y secuestrar el rodado utilizado en el ilícito.

La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas, mientras se intenta esclarecer completamente la participación de ambos sospechosos en el violento hecho.