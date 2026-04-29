Allanamiento por desobediencia en barrio Kennedy: secuestran marihuana, rifles de aire comprimido y municiones

El sujeto de 23 años fue trasladado aprehendido porque le encontraron evidencias de posibles delitos al tener rifles de aire comprimido, marihuana y municiones.

Un joven de 23 años fue aprehendido tras un allanamiento por desobediencia en el barrio Kennedy, donde la Policía secuestró marihuana, rifles de aire comprimido y municiones. El operativo, ordenado por la Justicia de Pergamino, derivó en una causa por tenencia simple de estupefacientes y el secuestro de elementos de interés.

Ramallo: Allanamientos por amenazas en escuelas peritan celulares y buscan a los autores

Murió el joven baleado en el barrio Hernández y la Fiscalía ordenó las detenciones de ocho involucrados

El procedimiento se llevó a cabo este miércoles en una vivienda ubicada en calle Lugones al 2000, en jurisdicción de la Comisaría Segunda, en el marco de una investigación penal preparatoria (IPP) por desobediencia, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 del Departamento Judicial Pergamino.

La diligencia judicial incluyó una orden de allanamiento, registro y secuestro, que fue ejecutada por personal policial durante la tarde, con resultado positivo.

Durante la requisa en el inmueble, los efectivos incautaron dos rifles de aire comprimido calibre 5.5, uno de color negro sin numeración visible y otro con culata de madera. Además, hallaron dos cartuchos servidos calibre 16, una munición calibre .40 y otra correspondiente a fusil FAL.

Estos elementos quedaron a disposición de la Justicia por su posible vinculación con hechos en conflicto con la ley, mientras se avanza en la investigación.

Hallazgo marihuana vivienda

En una ampliación del procedimiento, los uniformados encontraron en el domicilio distintos recipientes que contenían sustancia vegetal compatible con marihuana. En total, se secuestraron dos frascos, una lata y un envoltorio con un peso aproximado de 204 gramos.

Ante esta situación, se dio intervención a la Fiscalía N° 9, que dispuso la presencia de personal especializado de la Delegación de Drogas Ilícitas para realizar el test orientativo y pesaje correspondiente.

Aprehensión tenencia simple

El análisis efectuado por los especialistas arrojó resultado positivo para marihuana, por lo que se dispuso la aprehensión del joven de 23 años bajo la carátula de tenencia simple de estupefacientes.

Asimismo, en el lugar fueron identificadas otras dos personas, quienes fueron notificadas de las actuaciones correspondientes, sin que se adoptaran medidas restrictivas sobre su libertad.

Intervención judicial Pergamino

Tras cumplimentar las diligencias, el imputado recuperó la libertad en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal, aunque quedó supeditado al avance de la causa. También se le notificó el cese de actos de perturbación en el marco del expediente original por desobediencia.

La investigación continúa en manos de las autoridades judiciales, que evaluarán la totalidad de los elementos secuestrados para determinar eventuales responsabilidades penales adicionales.