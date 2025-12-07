Presentan Al fondo de la promesa, el nuevo poemario de Nerina Carunchio en una puesta performática

La escritora pergaminense Nerina Carunchio y su poemario Al fondo de la promesa.

La propuesta invita al público a participar activamente de un recorrido donde la palabra se encarna: distintas artistas darán voz, ritmo y cuerpo a los poemas, en una experiencia performática. Como parte del ritual, se convoca al público a llevar una ofrenda, que se sumará a un altar colectivo creado especialmente para la ocasión.

La entrada es a la gorra. Y el espacio contara con servicio de comida y bebida para con el público.

Sobre el libro Al fondo de la promesa

Al fondo de la promesa narra una historia a través de una serie de poemas hilados cronológicamente que exponen una vivencia personal que, a la vez, es colectiva. El libro pone en escena un tema tabú: un proceso de gestación e interrupción voluntaria, donde se despliega la entrega del cuerpo, la pérdida de identidad, la culpa, el perdón y las tensiones de decidir.

La obra transita zonas crudas y directas, sin velos: un aprendizaje visceral, animal; una herida que se abre paso buscando humanidad en un mundo cada vez más polarizado entre luz y sombra. Al fondo de la promesa va al hueso. Al fondo. Más allá de toda promesa. Venta del libro: $22.000.

Sobre la autora

Nerina Carunchio (Pergamino, 1995) es escritora y aficionada a la poesía escrita y oral. Participó en ciclos de poesía, SLAMS y presentaciones poético-musicales.

Estudió Artes Dramáticas, Astrología y Tarot, y es acompañante en terapias holísticas, donde integra la escritura como canal creativo y terapéutico. Coordina talleres de escritura con disparadores esotéricos y acompaña procesos creativos de otros autores.

Publicó Transacuático (2022), un poema único editado por la editorial Milena Pergamino, y Al fondo de la promesa, su segunda obra editada (Milena Caserola).