domingo 07 de diciembre de 2025
    • Cultura

    Presentan Al fondo de la promesa, el nuevo poemario de Nerina Carunchio en una puesta performática

    Este domingo en el Centro Cultural Registrarte, la autora local compartirá su libro en un encuentro donde artistas darán cuerpo y voz a los textos.

    7 de diciembre de 2025 - 12:00
    La escritora pergaminense Nerina Carunchio y su poemario Al fondo de la promesa.

    La escritora pergaminense Nerina Carunchio y su poemario Al fondo de la promesa.

    NATALIA TEALDI
    La propuesta invita al público a participar activamente de un recorrido donde la palabra se encarna: distintas artistas darán voz, ritmo y cuerpo a los poemas, en una experiencia performática. Como parte del ritual, se convoca al público a llevar una ofrenda, que se sumará a un altar colectivo creado especialmente para la ocasión.

    Participan: Antipoemario, Ailen Cassagne, Ayelén Bonillo, Belkys, Bren Re, Cami Onzari, Carla Testatonda, Dan, Dara Chamut, Franca Biscayart, Gabi Cárcamo, Nany Minigo, Raquel Faraoni Marro, Vir del Basso y Piscu Carradori.

    La entrada es a la gorra. Y el espacio contara con servicio de comida y bebida para con el público.

    Sobre el libro Al fondo de la promesa

    Al fondo de la promesa narra una historia a través de una serie de poemas hilados cronológicamente que exponen una vivencia personal que, a la vez, es colectiva. El libro pone en escena un tema tabú: un proceso de gestación e interrupción voluntaria, donde se despliega la entrega del cuerpo, la pérdida de identidad, la culpa, el perdón y las tensiones de decidir.

    La obra transita zonas crudas y directas, sin velos: un aprendizaje visceral, animal; una herida que se abre paso buscando humanidad en un mundo cada vez más polarizado entre luz y sombra. Al fondo de la promesa va al hueso. Al fondo. Más allá de toda promesa. Venta del libro: $22.000.

    Sobre la autora

    Nerina Carunchio (Pergamino, 1995) es escritora y aficionada a la poesía escrita y oral. Participó en ciclos de poesía, SLAMS y presentaciones poético-musicales.

    Estudió Artes Dramáticas, Astrología y Tarot, y es acompañante en terapias holísticas, donde integra la escritura como canal creativo y terapéutico. Coordina talleres de escritura con disparadores esotéricos y acompaña procesos creativos de otros autores.

    Publicó Transacuático (2022), un poema único editado por la editorial Milena Pergamino, y Al fondo de la promesa, su segunda obra editada (Milena Caserola).

