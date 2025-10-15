La canasta alimentaria pergaminense subió 2,47% en septiembre y los supermercados encabezaron los aumentos

En los supermercados, la carne vacuna y los productos envasados marcaron las mayores subas.

Durante septiembre, la canasta alimentaria local registró un incremento promedio del 2,47%, de acuerdo con el índice elaborado por la Cámara de Alimentarios de Pergamino .

Con este nuevo dato, la inflación acumulada en lo que va de 2025 se ubica en 24,46%, mientras que la variación interanual, que considera los últimos doce meses, alcanza el 33,26%.

Los resultados confirman la tendencia de los últimos meses: si bien la suba fue moderada respecto a otros períodos, los precios continúan en alza y con diferencias marcadas según el canal de venta.

El informe detalló que los productos comercializados en supermercados fueron los que más impactaron en el promedio general.

Allí, la carne vacuna se encareció 11,2%, encabezando el listado de incrementos, seguida por los productos envasados con 5,7% y los artículos de limpieza con 3,8%.

En cambio, en los comercios de proximidad las variaciones fueron menores: los lácteos subieron 3,5%, los panificados 2,1%, y los artículos de higiene personal 1,9%. En este sector, incluso se registró una leve baja del 0,2% en la carne aviar.

Una medición local con metodología propia

El relevamiento de la Cámara se realiza mensualmente sobre 460 productos de la misma marca, envase y contenido, relevando 34 comercios de Pergamino.

El estudio contempla no solo alimentos, sino también artículos de limpieza y productos de higiene personal, y se elabora con la colaboración de comerciantes asociados.

Desde la entidad aclararon que los resultados no deben compararse con los datos del Indec ni de otros organismos, ya que las metodologías y parámetros de medición son distintos.

La Cámara de Alimentarios de Pergamino mantiene así su compromiso de ofrecer un termómetro local del costo de vida, reflejando mes a mes el comportamiento de los precios que impactan directamente en el bolsillo de los vecinos.