miércoles 15 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • La canasta alimentaria pergaminense subió 2,47% en septiembre y los supermercados encabezaron los aumentos

    Según el relevamiento mensual de la Cámara de Alimentarios de Pergamino, el incremento acumulado en lo que va del año alcanza el 24,46%.

    15 de octubre de 2025 - 13:54
    En los supermercados, la carne vacuna y los productos envasados marcaron las mayores subas.

    En los supermercados, la carne vacuna y los productos envasados marcaron las mayores subas.

    ROAD SHOW
    Lee además
    cata esta recuperando la conciencia y responde a ordenes simples, dice el ultimo parte medico

    "Cata está recuperando la conciencia y responde a órdenes simples", dice el último parte médico
    Eliana Ostoich y Selena Mantegazza Suárez, dos de las medallistas pergaminenses en “Mardel”.

    Juegos Bonaerenses: más medallas para Pergamino y llegó la primera de oro

    Con este nuevo dato, la inflación acumulada en lo que va de 2025 se ubica en 24,46%, mientras que la variación interanual, que considera los últimos doce meses, alcanza el 33,26%.

    Los resultados confirman la tendencia de los últimos meses: si bien la suba fue moderada respecto a otros períodos, los precios continúan en alza y con diferencias marcadas según el canal de venta.

    Supermercados con mayores aumentos

    El informe detalló que los productos comercializados en supermercados fueron los que más impactaron en el promedio general.

    Allí, la carne vacuna se encareció 11,2%, encabezando el listado de incrementos, seguida por los productos envasados con 5,7% y los artículos de limpieza con 3,8%.

    En cambio, en los comercios de proximidad las variaciones fueron menores: los lácteos subieron 3,5%, los panificados 2,1%, y los artículos de higiene personal 1,9%. En este sector, incluso se registró una leve baja del 0,2% en la carne aviar.

    Una medición local con metodología propia

    El relevamiento de la Cámara se realiza mensualmente sobre 460 productos de la misma marca, envase y contenido, relevando 34 comercios de Pergamino.

    El estudio contempla no solo alimentos, sino también artículos de limpieza y productos de higiene personal, y se elabora con la colaboración de comerciantes asociados.

    Desde la entidad aclararon que los resultados no deben compararse con los datos del Indec ni de otros organismos, ya que las metodologías y parámetros de medición son distintos.

    La Cámara de Alimentarios de Pergamino mantiene así su compromiso de ofrecer un termómetro local del costo de vida, reflejando mes a mes el comportamiento de los precios que impactan directamente en el bolsillo de los vecinos.

    Temas
    Seguí leyendo

    "Cata está recuperando la conciencia y responde a órdenes simples", dice el último parte médico

    Juegos Bonaerenses: más medallas para Pergamino y llegó la primera de oro

    Julia Riera, nuevamente convocada al equipo argentino para la Billie Jean King Cup

    10 años de música coral: el Coro Femenino Pergamino se presenta con invitados especiales

    La Provincia adelantó la edad para la primera mamografía y en Pergamino habrá jornadas gratuitas de control

    Javier Martínez reduce secretarías en el marco de su programa de austeridad

    Cata continúa evolucionando: los médicos le retiraron el respirador y su estado muestra avances alentadores

    Paro docente: alto acatamiento en las escuelas de Pergamino

    Primeras medallas para Pergamino en los Juegos Bonaerenses 2025

    Juliano Almeida ganó en Chilecito y se quedó con el Nacional Infanto Juvenil

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El Hospital San José de Pergamino realizará Jornadas de Mamografía abiertas a la comunidad.

    La Provincia adelantó la edad para la primera mamografía y en Pergamino habrá jornadas gratuitas de control

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Cata está recuperando la conciencia y responde a órdenes simples, dice el último parte médico

    "Cata está recuperando la conciencia y responde a órdenes simples", dice el último parte médico

    Por Alfonso Godoy
    Atención Pergamino: Arca estableció el nuevo límite en compras a Temu y Shein

    Atención Pergamino: Arca estableció el nuevo límite en compras a Temu y Shein

    Elecciones 2025: qué se elige, cómo se vota y las multas a tener en cuenta

    Elecciones 2025: qué se elige, cómo se vota y las multas a tener en cuenta

    Podcast del 15 de Octubre del 2025

    Mientras se recupera Cata de las heridas en la feria de ciencias, hubo otro hecho similar en Buenos Aires

    Mientras se recupera Cata de las heridas en la feria de ciencias, hubo otro hecho similar en Buenos Aires