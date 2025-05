¿Cuánto cuesta una empanada en Pergamino? El ranking local tras la polémica frase de Ricardo Darín

La mayoría de los locales ofrece la posibilidad de comprarlas por unidad o por docena, y aunque los precios varían según el tamaño, la calidad del relleno y el prestigio del comercio, en ninguno de los casos relevados se superan los valores que mencionó el actor.

El ranking local de la empanada

Desde LA OPINION hicimos un relevamiento con precios actualizados de distintos comercios de Pergamino, organizados en un ranking que no busca señalar al más barato ni al más caro, sino reflejar las distintas propuestas que existen en la ciudad. Naturalmente, no son todas las casas que venden empanadas en Pergamino, pero para muestra sirve un botón. Porque una empanada no es solo una comida rápida: es parte de nuestra identidad cultural… y también un tema de conversación nacional.

Entre las más conocidas está 300 Grados, donde la docena cuesta 18.000 pesos. Otra casa de renombre es Los Especialistas donde la docena varía entre los 16.900 y los 19.980 pesos según los sabores.

En El Caserito, la unidad varía entre los 2.000 y los 2.400 pesos, según se trate de la línea clásica o la premium. Es decir que una docena de la más caras cuesta 28.800 pesos.

De acuerdo al relevamiento de LA OPINION, las más costosas -justificadamente porque son una delicia y su público las prefiere desde hace más de 20 años- , son la de El Candil, donde la docena tiene un valor de 36.000 pesos, o sea 3000 pesos por unidad.

Otra casa reconocida, como La Toscana, vende las empanadas a 19.440 pesos la docena, en tanto que Los Cambá Delibery las tiene a 18.000 pesos y la panadería Flic, a 19.200.

Cuadro empanadas.png

Entre tapas y rellenos

Si bien los precios varían según tamaño, relleno, elaboración y trayectoria del local, el promedio en Pergamino se ubica por debajo de los 20.000 pesos por docena, salvo algunas excepciones gourmet que lo superan justificadamente.

En resumen: Darín tiene sus razones para decir lo que dijo, pero está claro que ¡nunca compró en Pergamino!

Mientras el debate nacional sigue encendido, acá seguimos eligiendo entre carne suave o picante, roquefort con nuez o pollo al verdeo. Porque en esta ciudad, la grieta no pasa por la política: pasa entre horno o frita.