El único en Argentina: La Cooperativa Eléctrica de Pergamino restaura su Monumento a la Escarapela

La Cooperativa Eléctrica de Pergamino avanza con los trabajos de restauración del Monumento a la Escarapela Argentina, una pieza emblemática que distingue a la ciudad por su singularidad: se trata de un homenaje único en todo el país a uno de los símbolos más representativos de la identidad nacional.

Restauración por parte del Cooperativa Eléctrica de Pergamino La intervención apunta a recuperar el valor histórico y estético del monumento, preservando sus características originales y poniendo en valor un espacio que forma parte del patrimonio cultural pergaminense. Las tareas incluyen labores de reacondicionamiento estructural, limpieza integral y mejoras en su entorno inmediato, con el objetivo de garantizar su conservación a largo plazo y reforzar su presencia como punto de referencia para vecinos y visitantes.

En este marco, la institución cooperativista organizará una actividad especial para celebrar la puesta en valor de la obra. El encuentro se llevará a cabo el viernes 15 de mayo a las 19:00 horas, en la sede de la Cooperativa, ubicada sobre avenida Marcelino Ugarte, y contará con la participación de la Banda Municipal de Pergamino, que brindará un repertorio alusivo a la fecha y al espíritu patriótico que representa la escarapela.

Una linda celebración Desde la entidad destacaron la importancia de continuar promoviendo iniciativas que refuercen la identidad local y el sentido de pertenencia, al tiempo que subrayaron el rol del cooperativismo en la preservación del patrimonio y la construcción de comunidad. La actividad será abierta al público, invitando a toda la comunidad a participar de una jornada que combinará cultura, historia y música en un mismo espacio.

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