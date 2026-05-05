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    • Estafa con tarjeta de crédito: un docente denunció que adquirieron pasajes en avión por más de siete millones

    Un docente denunció una estafa con tarjeta de crédito tras detectar una compra de pasajes en Aerolíneas por más de 7 millones de pesos que no realizó.

    5 de mayo de 2026 - 17:42
    La estafa la realizaron a través de los datos de la tarjeta de crédito del damnificado.

    La estafa la realizaron a través de los datos de la tarjeta de crédito del damnificado.

    LA OPINION

    Un docente de 46 años denunció en Pergamino una presunta estafa con su tarjeta de crédito tras recibir un aviso de una compra en Aerolíneas Argentinas por más de 7,3 millones de pesos en pasajes internacionales que aseguró no haber realizado, lo que dio inicio a una investigación judicial para rastrear la operación.

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    La maniobra fraudulenta salió a la luz el jueves por la noche, alrededor de las 22:30, cuando el damnificado se encontraba en su lugar de trabajo, un establecimiento educativo ubicado sobre bulevar Rocha. En ese momento, recibió una notificación automática de su entidad bancaria, el Banco Galicia, alertando sobre un consumo elevado que no reconocía.

    Según consta en la denuncia, el gasto correspondía a una operación por un monto de 7.372.212,20 pesos a favor de Aerolíneas Argentinas, presuntamente vinculada a la compra de pasajes a destinos internacionales. El docente manifestó no haber realizado esa transacción ni haber autorizado a terceros a utilizar su tarjeta.

    Estafa con tarjeta

    Tras advertir la situación, el hombre se dirigió a la Comisaría Primera de Pergamino para radicar la denuncia penal y dejar asentado el desconocimiento del consumo. A partir de esa presentación, se iniciaron actuaciones por el delito de defraudación, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8.

    Los investigadores deberán determinar de qué manera se produjo el acceso a los datos de la tarjeta de crédito, ya sea mediante una filtración, phishing, clonación u otra modalidad delictiva cada vez más frecuente en operaciones digitales.

    Compra de pasajes

    Uno de los ejes centrales de la pesquisa será reconstruir la trazabilidad de la operación. Para ello, la Justicia solicitará informes tanto a la empresa emisora de la tarjeta como a la aerolínea y al sistema de venta utilizado para concretar la compra.

    Este tipo de requerimientos apunta a identificar desde qué dispositivo se efectuó la transacción, qué direcciones IP estuvieron involucradas, los datos cargados para la emisión de los pasajes y, eventualmente, los nombres de los pasajeros beneficiados.

    Investigación judicial

    La causa quedó en manos de la fiscalía de turno, que avanzará con las diligencias necesarias para esclarecer el hecho. En estos casos, también se analizan los mecanismos de seguridad implementados por las plataformas de pago y las posibles fallas que hayan permitido concretar la operación sin validaciones adicionales.

    En paralelo, el damnificado deberá gestionar ante la entidad bancaria el desconocimiento formal del gasto, procedimiento administrativo que suele derivar en la suspensión del pago hasta tanto se determine la legitimidad de la transacción.

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