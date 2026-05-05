Pardo seguirá con normalidad en Pergamino pese al cierre de sucursales en el país

Ante la preocupación generada por versiones sobre cierres de sucursales en distintas ciudades del país, desde la empresa Pardo Hogar llevaron tranquilidad a los clientes de Pergamino y confirmaron que la firma continuará operando con normalidad en la ciudad.

Seguirá en Pergamino Voceros de la compañía explicaron que las decisiones adoptadas en otras localidades responden a un proceso de reorganización interna, enfocado en optimizar el funcionamiento general de la empresa. En ese sentido, señalaron que las sucursales que dejaron de operar eran aquellas que venían registrando bajos niveles de rentabilidad desde hace varios años.

En relación a la situación local, fueron enfáticos al remarcar que la sede de Pergamino no se verá afectada por estos cambios. “Pergamino continuará atendiendo como hasta el momento, sin modificaciones”, aseguraron desde la firma, descartando cualquier impacto en la atención al público o en la continuidad de las fuentes laborales.

Un comercio emblemático De este modo, la empresa busca llevar certidumbre a sus clientes y reafirmar su presencia en la ciudad, en un contexto nacional donde el reordenamiento de estructuras comerciales se ha vuelto una práctica cada vez más frecuente dentro del sector.

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